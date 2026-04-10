Topic followed successfullyGo to BHku
Gol sendiri Porto bantu Forest selangkah ke separuh akhir Liga Europa
Pemain pertahanan Porto sepak bola ke gawang sendiri dari jarak 40 meter
Apr 10, 2026 | 12:56 PM
Pemain Portugal Borja Sainz (kiri) dan penyerang Nottingham Forest, Igor Jesus, cuba menanduk bola dalam perlawanan suku akhir pertama Liga Europa di Stadium Dragao di Porto, pada 9 April 2026. - Foto AFP
PORTUGAL: Gol yang disumbat sendiri oleh Martim Fernandes boleh membantu Nottingham Forest untuk ke separuh akhir Liga Europa buat pertama kali dalam tempoh lebih 40 tahun.
Pemain pertahanan Porto FC itu menyepak bola ke gawang sendiri dari jarak 40 meter dengan penjaga gol Diogo Gomes tidak sempat menyelamatkannya.
Laporan berkaitan
Guardiola yakin City dapat pintas Arsenal selepas seri dengan Forest Mar 5, 2026 | 2:04 PM
EPL bakal ada 5 pasukan dalam Liga Juara-Juara buat dua musim berturut-turutApr 8, 2026 | 2:25 PM