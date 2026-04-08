EPL bakal ada 5 pasukan dalam Liga Juara-Juara buat dua musim berturut-turut
Peroleh Tempat Berdasarkan Prestasi Eropah tambahan selepas Arsenal tewaskan Sporting 1-0
Apr 8, 2026 | 2:25 PM
Selepas Arsenal menewaskan Sporting 1-0 dalam perlawanan pertama suku akhir Liga Juara-Juara, Liga Perdana England (EPL) bakal mempunyai sekurang-kurangnya lima pasukan dalam Liga Juara-Juara musim depan selepas memperoleh Tempat Tambahan berdasarkan Prestasi Eropah (EPS). - Foto AFP
LONDON: Liga Perdana England (EPL) bakal mempunyai sekurang-kurangnya lima pasukan dalam Liga Juara-Juara (UCL) musim depan selepas memperoleh Tempat Berdasarkan Prestasi Eropah (EPS) tambahan selama dua tahun berturut-turut.
Tempat tambahan itu disahkan pada 7 April selepas Arsenal menewaskan Sporting 1-0 dalam perlawanan pertama suku akhir UCL mereka.
