LONDON: Chelsea layak ke pusingan ketiga Piala Carabao selepas menewaskan pasukan divisyen tiga, Luton Town, 2-0 pada 27 Ogos.

Danny Welbeck memulakan perlawanan sulungnya dengan satu gol dalam perlawanan kompetitif pertama Xabi Alonso sebagai jurulatih Chelsea. 

Di tengah-tengah spekulasi mengenai masa depan Enzo Fernandez dan penjaga gol Emiliano Martinez, seorang pemain baharu Chelsea yang kurang mendapat perhatian sebaliknya yang mencipta kejayaan penting itu.

Welbeck menanduk masuk gol sejurus selepas separuh masa kedua bermula, menyudahkan hantaran Malo Gusto untuk mencatatkan gol pertamanya buat kelab itu. 

Alonso menurunkan barisan pemain yang kuat dengan Cole Palmer, Morgan Rogers dan kapten Reece James semuanya dalam kesebelasan utama, dan Chelsea menguasai bola sejak awal perlawanan.

“Kami mahu memiliki skuad yang lengkap dalam semua aspek – dari segi kualiti, kematangan, personaliti, pemain muda bersama pemain berpengalaman,” kata Alonso.

“Penting bagi pemain muda mendapat bantuan untuk berkembang, dan dalam hal ini pemain berpengalaman banyak membantu.

“Saya gembira dengan tenaga dan sikap pemain. Sokongan penonton juga hebat, kami memerlukan mereka sepanjang musim ini. Sekarang masa untuk berehat dan kami akan kembali ke sini (Stamford Bridge) pada 30 Ogos,” tambahnya. 

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Alonso kekal berhati-hati apabila disoal mengenai Fernandez, yang dilaporkan akan berpindah ke Manchester City dan tidak disenaraikan dalam skuad pada 27 Ogos, serta Martinez, yang dikatakan akan berpindah dari Aston Villa ke Chelsea.

Palmer dan Estevao masing-masing terlepas peluang baik sebelum Rogers menggegarkan palang gol menjelang tamat separuh masa pertama.

Luton berjaya menyekat tuan rumah buat sebahagian besar perlawanan tetapi gagal bertahan daripada tekanan Chelsea selepas masa rehat.

Tandukan tepat Welbeck akhirnya memecah kebuntuan dan mengubah momentum sepenuhnya memihak kepada Chelsea.

Kemenangan itu dipastikan 10 minit sebelum tamat perlawanan apabila Estevao meluru masuk ke kawasan penalti dan melepaskan rembatan.

Chelsea akan menentang Leeds United pada pusingan seterusnya.

Sementara itu, Rodrigo Muniz menjaringkan gol pertamanya dalam tempoh lebih setahun apabila Fulham menewaskan Wimbledon 3-0 untuk melayakkan diri ke pusingan ketiga, dengan mereka akan berdepan West Ham.

Emile Smith Rowe membuka gol Fulham menerusi tandukan pada separuh masa pertama, menyudahkan hantaran Kenny Tete. Muniz kemudian menjadikan kedudukan 2-0 sebelum rehat, turut menjaringkan gol melalui tandukan daripada hantaran Tete. 

Kemenangan itu adalah yang pertama buat Fulham di bawah jurulatih baharu, Alvaro Arbeloa, yang membuat 10 perubahan pemain selepas kekalahan menentang Chelsea dalam Liga Perdana England (EPL) pada 24 Ogos.

Pemain baharu musim panas ini, Gonzalo Garcia, mengesahkan kemenangan dengan gol pada waktu kecederaan. – Reuters.

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