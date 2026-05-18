Tiada trofi musim ini, ketibaan Alonso beri Chelsea harapan
Walau hadapi pelbagai cabaran, rekod bermain yang cemerlang, kejayaan julang liga dan piala sebagai pengurus di Bundesliga, suntik keyakinan Alonso bawa ‘The Blues’ ke tahap diinginkan
May 18, 2026 | 2:11 PM
Xabi Alonso yang menikmati kerjaya bermain yang cemerlang, selain membawa Bayer Leverkusen meraih kejayaan liga dan piala di Jerman sebagai pengurus, bakal mengambil alih tugas sebagai pengurus Chelsea mulai 1 Julai. - Foto REUTERS
LONDON: Hanya beberapa ratus penyokong Chelsea yang kelihatan kecewa masih berada di Wembley sedang Cole Palmer dan rakan-rakannya melangkah naik ke pentas untuk menerima pingat naib juara selepas kekalahan dalam final Piala FA menentang Manchester City.
Namun, berita mengenai ketibaan Xabi Alonso sebagai pengurus kelab, yang tersebar tidak lama selepas kekalahan 0-1 pada 16 Mei, boleh mengubat hati mereka.
