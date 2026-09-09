Persatuan Bola Sepak Singapura (FAS) akan meraikan musim terbaharu Liga Perdana Singapura (SPL) dengan hadiah wang terbesar setakat ini, seiring dengan sistem Video Pembantu Pengadil (VAR) yang dipertingkat.

Dalam satu kenyataan media pada 9 September, FAS berkata akan terdapat rekod hadiah wang bernilai $1 juta untuk musim 2026-27.

Ini merupakan peningkatan sebanyak 67 peratus berbanding hadiah wang musim lalu sebanyak $600,000, dengan ganjaran yang lebih besar disediakan untuk kelab-kelab di seluruh liga, tambahnya.

Musim baharu SPL akan bermula pada 11 September, dengan Tampines Rovers menjadi tuan rumah kepada Balestier Khalsa di Our Tampines Hub (OTH).

Juara bertahan, Lion City Sailors, yang menewaskan Tampines 2-0 dalam perlawanan Perisai Masyarakat (Community Shield) pada 6 September, akan memulakan kempen liga mereka pada 12 September apabila menentang Hougang United di Stadium Bishan.

FAS berkata juara musim ini akan menerima $250,000 — peningkatan sebanyak $50,000 — manakala hadiah wang bagi pasukan yang menduduki tangga kedua hingga keenam akan meningkat antara 53 peratus hingga 120 peratus.

Naib juara akan menerima $230,000, peningkatan daripada $150,000 pada musim lalu, manakala pasukan yang menduduki tangga ketiga akan menerima peningkatan paling besar, dengan hadiah wang dinaikkan daripada $100,000 kepada $220,000.

FAS berkata struktur hadiah wang yang disemak semula itu direka untuk mewujudkan lebih banyak insentif bagi kelab-kelab bersaing merebut kedudukan yang lebih tinggi sepanjang musim.

Dengan meningkatkan ganjaran merentasi carta kedudukan, SPL berhasrat menggalakkan persembahan berkualiti tinggi secara konsisten serta mengukuhkan persaingan di seluruh liga lapan pasukan itu.

Ditubuhkan pada 1996 sebagai S.League dan dinamakan semula sebagai SPL pada 2018, liga itu menampilkan Balestier, FC Jurong, Geylang International, Hougang, Sailors, Tampines, Tanjong Pagar United dan Singa Muda (Young Lions).

Setiausaha Agung FAS, Encik Badri Ghent, berkata mereka “mahu meningkatkan lagi tahap liga kita,” sambil menambah: “Perubahan yang diumumkan hari ini adalah bagi mewujudkan persaingan yang lebih bermakna merentasi carta kedudukan, memberi ganjaran kepada persembahan, serta meningkatkan standard baik di dalam mahupun di luar padang.

“Ini merupakan langkah penting dalam usaha jangka panjang kami untuk mengukuhkan liga ini dan memantapkan kedudukan SPL bagi pertumbuhan berterusan pada tahun-tahun mendatang.”

SPL turut menaik taraf teknologi yang digunakan untuk sistem VAR-nya, setelah menjalin kerjasama dengan Hawk-Eye Innovations untuk menyediakan teknologi VAR merentasi lapan kelab SPL serta semua perlawanan SPL.

Sistem VAR yang dipertingkatkan itu akan turut merangkumi kamera garisan gol khusus serta teknologi garisan ofsaid maya.