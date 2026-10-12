Lewis Hamilton memohon maaf kepada Ferrari selepas kegagalan masuk ke lorong pit semasa tempoh Kereta Keselamatan Maya (VSC) yang genting.

Hal tersebut telah memusnahkan peluang pasukan Italy itu untuk menempatkan kedua-dua pemandunya di atas podium pada Grand Prix Singapura pada 11 Oktober.

Meskipun pemandu Red Bull, Max Verstappen, yang meraih kemenangan pertamanya di Singapura dari petak pertama sukar dicabar, kedua-dua jentera Ferrari berada di kedudukan kedua dan ketiga sewaktu VSC diaktifkan susulan persaraan Lance Stroll.

Ketua pasukan Ferrari, Fred Vasseur, mendedahkan kedua-dua pemandu telah dipanggil masuk untuk menukar tayar.

Namun, Hamilton telah terlepas laluan masuk ke pit.

Sementara itu, Charles Leclerc berjaya melakukannya dan akhirnya meraih tempat kedua selepas memotong rakan sepasukannya.

“Kita semua memulakan perlumbaan tanpa gambaran jelas mengenai prestasi tayar, dan saya rasa hari ini ‘tayar lembut’ jauh lebih baik berbanding ‘tayar sederhana’.

“Itulah punca Lewis mengalami kesukaran pada awal perlumbaan,” kata Vasseur kepada Sky Sports.

“Kami mendedahkan ruang bagi kedua-dua pilihan (jenis tayar) bergantung kepada VSC, dan itulah yang berlaku.

“Kami memanggil kedua-duanya untuk masuk ke pit.

“Ia sepatutnya menjadi kedudukan P2-P3 kerana kami memang berada di P2-P3 di atas litar, tetapi beliau terlepas laluan masuk ke pit,” tambah Vasseur.

Masalah tayar Hamilton semakin memuncak apabila beliau bergelut untuk mengekalkan kelajuan perlumbaan, hingga akhirnya dipotong oleh pemandu Mercedes, Kimi Antonelli, serta pasangan pemandu McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, untuk sekadar menamatkan perlumbaan di tempat keenam yang mengecewakan.

“Saya terlepas laluan masuk,” kata Hamilton.

Pelumba Britain itu mengakui beliau mendapat ‘pengajaran yang menyakitkan’.

Namun, beliau mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas keputusan untuk kekal di atas litar.

“Sewaktu VSC, pasukan memanggil saya masuk tetapi saya terlepas laluan masuk.

“Selepas itu, saya mengambil keputusan untuk terus kekal di luar dan cuba mempertahankan kedudukan sehingga ke penghujung perlumbaan,” kata beliau.

“Namun pada beberapa pusingan terakhir, saya bergelut teruk dengan tayar yang ‘haus’ dan kehilangan tiga tempat untuk menamatkan perlumbaan di P6.

“Ini sama sekali tidak mencerminkan kelajuan sebenar kereta kami hari ini (11 Oktober).

“Bukan semua keputusan akan menjadi dan saya boleh menerima kesilapan ini, tetapi saya memohon maaf kepada pasukan atas kehilangan mata berharga,” tambah beliau.

Juara dunia tujuh kali yang kelihatan kecewa itu kemudiannya memohon maaf menerusi radio pasukan semasa membawa keretanya kembali ke lorong pit selepas perlawanan tamat.

Beliau berkata menerusi radio itu:

“Minta maaf semua, saya mengecewakan anda hari ini dengan strategi itu.

“Itu keputusan saya dan kita kehilangan mata yang sangat berharga.

“Saya akan cuba menebusnya pada perlumbaan seterusnya. Apapun, syabas atas kerja mantap semasa ‘hentian pit’.”

Peluang yang terlepas itu amat menyakitkan memandangkan prestasi Hamilton yang meyakinkan di Singapura, tatkala beliau dan Leclerc telah menamatkan perlumbaan di tempat kedua dan ketiga di belakang Verstappen dalam perlumbaan ‘Sprint’ pada 10 Oktober.

“Sejujurnya, ia agak merugikan kerana beliau juga terlepas peluang meraih tempat di podium.

“Beliau sangat jelas dalam radio. Namun, sekarang mari kita fokus kepada perlumbaan di Austin, Amerika Syarikat (AS).