SAO PAULO: Lewis Hamilton bakal meraikan penampilan ke-400 dalam Formula Satu (F1) pada Grand Prix Sao Paulo hujung minggu ini, dengan pesaing lain memuji ketahanan, kepantasan dan semangat juara dunia tujuh kali itu.

Pelumba Britain berusia 41 tahun itu memegang rekod 106 kemenangan perlumbaan dan 105 petak utama.

“Saya tidak pernah terfikir akan mencapai angka seperti itu,” katanya pada 5 November.

“Saya masih berasa muda. Apa pun kata orang, saya meraih petak utama minggu lalu (di Mexico). Saya masih mempunyai rentak, kepantasan, iltizam yang paling penting, serta tumpuan.”

Hamilton kini menduduki tangga ketiga kejuaraan pemandu, dua mata di belakang Max Verstappen daripada Red Bull.

Beliau meraih petak utama ke-105 di Mexico minggu lalu tetapi menamatkan perlumbaan di tempat kedua selepas bertembung dengan rakan sepasukannya di Ferrari, Charles Leclerc.

Hamilton memulakan kerjaya F1 bersama McLaren pada 2007, meraih kejuaraan pertamanya pada 2008 dan enam lagi bersama Mercedes sebelum menyertai Ferrari musim lalu.

Hanya Fernando Alonso, 45 tahun, dari Aston Martin mencatat lebih banyak penampilan, menghampiri 450 perlumbaan.

Hamilton berkata mencapai kejayaan itu di Brazil amat istimewa kerana beliau mempunyai ramai peminat dan dianugerahkan taraf warganegara terhormat di Brazil pada 2022.

Pelumba McLaren, Lando Norris, berkata kerjaya panjang Hamilton menjadi penanda aras bagi pelumba muda, manakala prestasinya musim ini menepis keraguan terhadap keupayaannya untuk terus bersaing.