LINZ (Austria): Penyerang Liverpool, Bradley Barcola, menjaringkan gol pertamanya untuk kelab itu menerusi hatrik sedang mereka menewaskan pendatang baharu Liga Juara-Juara, LASK, dengan keputusan 6-3 pada 14 Oktober.

Perlawanan tersebut juga merupakan perlawanan pertama pasukan Austria itu di padang sendiri dalam kejohanan kelab elit Eropah tersebut.

Ronald Araujo turut membuka tirai jaringannya bersama Liverpool, manakala Jeremie Frimpong menanduk masuk gol dengan Lewis Koumas pula menjaringkan gol selepas dua kali jaringannya dibatalkan akibat ofsaid.

Pasukan kendalian Andoni Iraola itu bangkit dengan penuh bergaya selepas tewas 0-3 kepada Manchester City dalam aksi Liga Perdana England (EPL) pada 11 Oktober.

Perlawanan itu merupakan aksi pertama City sejak didapati bersalah atas 114 pelanggaran peraturan kewangan.

Hatrik Barcola sedikit sebanyak melegakan tekanan selepas permulaan kerjayanya yang perlahan bersama Liverpool.

Penyerang Perancis itu semakin mendapat perhatian dan kritikan susulan pemindahan bernilai 123 juta paun ($208 juta) dari Paris Saint-Germain (PSG) pada Ogos lalu.

Bagaimanapun, Iraola mungkin kurang berpuas hati dengan persembahan pertahanan Liverpool selepas Florian Flecker menjaringkan dua gol dalam tempoh tiga minit pada separuh masa kedua, manakala Robert Ljubicic turut mencetak gol buat LASK.

Liverpool memulakan kempen mereka dengan kemenangan 2-1 ke atas Atletico Madrid, manakala LASK mengalami kekalahan tipis 1-0 kepada AEK Athens dalam perlawanan pembukaan mereka pada September.

“Saya sangat gembira untuk Bradley kerana ada bertanya kepada saya tentang kegagalannya mencapai jangkaan yang diharapkan, begitu juga Florian (Wirtz),” kata Iraola.

“Saya rasa kedua-duanya bermain dengan sangat baik hari ini. Saya rasa mereka memberikan impak yang besar. Selain daripada hatriknya, Bradley sentiasa menjadi ancaman, dalam situasi satu lawan satu dan menerusi larian di belakang pertahanan lawan.

“Flo juga banyak membantu kami mengawal permainan dan mencari ruang di antara barisan pemain lawan. Saya gembira untuk mereka berdua.

“Saya yakin diri mereka kini berada pada tahap yang sangat baik. Saya rasa mereka sedar bahawa kami amat mempercayai mereka.”

Iraola yakin ledakan gol penyerangnya di Austria akan membantu mempercepat proses penyesuaiannya bersama Liverpool.

Iraola menarik nafas lega apabila Liverpool kembali mendapatkan kemenangan selepas beliau mengalami kekalahan pertamanya sebagai pengurus Liverpool ekoran kekalahan 0-3 kepada pendahulu EPL, Manchester City, pada 11 Oktober.

Iraola juga berpeluang merehatkan pemain seperti Vigil van Dijk dan Alexis Mac Allister menjelang kunjungan ke Brentford pada 17 Oktober.

“Namun, selepas perlawanan menentang Brentford, kami akan bermain menentang Villarreal dalam tempoh tiga hari, satu lagi perlawanan Liga Juara-Juara yang sangat sukar.

“Kami memerlukan lebih daripada 11 pemain, lebih daripada 12, malah lebih daripada 13 pemain,” ujarnya. – Agensi berita.