Topic followed successfullyGo to BHku
Hodgson bantu Bristol City raih kemenangan kedua
Hodgson bantu Bristol City raih kemenangan kedua
Apr 7, 2026 | 2:10 PM
Hodgson bantu Bristol City raih kemenangan kedua
Pengurus sementara Bristol City, Roy Hodgson, mencatatkan dua kemenangan berturut-turut apabila pasukannya menumpaskan Sheffield United di Ashton Gate. - Foto REUTERS
LONDON: Pengurus sementara Bristol City, Roy Hodgson, mencatatkan dua kemenangan berturut-turut apabila pasukannya berjaya menewaskan Sheffield United di Ashton Gate pada 6 April.
Mark Sykes menjaringkan satu-satunya gol dalam perlawanan itu untuk memastikan kemenangan pertama Bristol City di tempat sendiri sejak 24 Januari.
Laporan berkaitan
