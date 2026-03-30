Igor Tudor tinggalkan Spurs selepas alami 5 kekalahan dalam 7 perlawanan
Mar 30, 2026 | 4:24 PM
Pengurus sementara Tottenham Hotspur, Igor Tudor, telah meninggalkan kelab itu selepas hanya tujuh perlawanan memimpin kelab itu yang masih terus terkial-kial dalam Liga Perdana England. - Foto REUTERS
LONDON: Pengurus sementara Tottenham Hotspur, Igor Tudor, telah meninggalkan pasukan itu pada 29 Mac selepas kelab Liga Perdana England (EPL) itu menyatakan mereka telah “sama-sama bersetuju” untuk berpisah, dengan pasukan London Utara itu berada hanya satu mata di atas zon relegasi.
Tudor sebelum ini telah dilantik sebagai pengurus interim sehingga akhir musim selepas Spurs memecat Thomas Frank pada Februari lalu.
