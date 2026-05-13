Ikon sejarah stadium Estadio Azteca kembali warnai pembukaan Piala Dunia 2026
Kejohanan buka tirai di Mexico, saksi kepada kehebatan Pele dan Maradona
May 13, 2026 | 4:37 PM
MEXICO CITY: Piala Dunia 2026 akan melabuhkan tirainya dengan perlawanan akhir di Stadium New York New Jersey di Amerika Syarikat, namun kejohanan itu akan membuka tirai di sebuah padang ikonik bola sepak dunia, yang menyaksikan dua pemain terhebat sepanjang zaman pernah mengecap detik kemuncak kegemilangan mereka.
Pele yang mewakili Brazil, dan Diego Maradona yang mewakili Argentina, pernah menjulang piala Piala Dunia di stadium Estadio Atzeca di Mexico City, yang kini telah dinaik taraf menjelang aksi pembukaan pada 11 Jun, di mana Mexico akan berdepan Afrika Selatan.
