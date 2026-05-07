Persekutuan Mexico ugut singkir pemain dari skuad Piala Dunia di tengah pertikaian kelab
May 7, 2026 | 8:08 PM
Pemandangan umum Stadium Mexico City ketika Mexico membuat persediaan untuk Piala Dunia 2026 yang dihoskan bersama oleh Amerika Syarikat, Canada dan Mexico. - Foto REUTERS
MEXICO CITY: Pemain Liga MX yang gagal hadir ke kem latihan Piala Dunia Mexico yang bermula pada 6 Mei akan disingkirkan daripada skuad nasional, umum Persekutuan Bola Sepak Mexico (FMF) yang secara dasarnya membatalkan pengecualian yang telah diberikan kepada pemain kelab Toluca sebelum ini.
Pada asalnya, kelab-kelab telah bersetuju dengan FMF bahawa mereka akan melepaskan semua pemain yang dipanggil bermula 6 Mei.
