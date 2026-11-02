LIVERPOOL: Pengurus Liverpool, Andoni Iraola, kesal kerana “kejujuran tidak dihargai” selepas pasukannya dinafikan sepakan penalti secara kontroversi ketika tewas 0-1 kepada Arsenal pada 1 November.

Juara bertahan Liga Perdana England (EPL), Arsenal, melonjak ke puncak liga dengan kelebihan sembilan mata ke atas Liverpool selepas meraih kemenangan pertama di Anfield dalam tempoh 14 tahun.

Namun, Liverpool tidak berpuas hati selepas penyerangnya, Alexander Isak, ditarik oleh pemain pertahanan Arsenal, Jurrien Timber, ketika cuba menyambut hantaran lintang pemain sayap Liverpool, Bradley Barcola, pada pertengahan separuh masa pertama.

Penyerang dari Sweden itu tidak merebah diri ke padang, menyebabkan pengadil mahupun sistem Video Pembantu Pengadil (VAR) tidak campur tangan untuk memberikan sepakan penalti.

Timber juga boleh dilayangkan kad merah kerana menghalang peluang jelas menjaringkan gol tanpa dekat dengan permainan.

“Mengecewakan apabila soalan seperti ini perlu diajukan. Namun, sejujurnya, ya, nampaknya kami terpaksa menyuruh pemain merebahkan badan kerana jika tidak, pengadil tidak akan memberikan penalti,” kata Iraola dengan nada menyindir selepas mengalami kekalahan kedua sejak mengambil alih tugas sebagai pengurus The Reds.

“Saya langsung tidak faham mengapa penalti dinafikan hanya kerana dia tidak sengaja jatuh atau tidak terjatuh di padang. Itu bukan alasan yang boleh diterima. Jelas sekali, ia satu penalti.”

Arsenal sudah mendahului perlawanan menerusi gol awal penyerangnya, Kai Havertz, sebelum detik kontroversi itu tercetuk.

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Liverpool kemudian meningkatkan permainan dan sepatutnya menyamakan kedudukan sebelum rehat apabila sepakan percuma melengkung pemain tengahnya, Florian Wirtz, terkena palang gol, manakala seorang lagi pemain tengah, Alexis Mac Allister, mensesiakan peluang keemasan apabila tandukannya melepasi palang.

“Kami mempunyai beberapa peluang baik, termasuk percubaan yang terkena palang gol tetapi gagal memanfaatkannya. Kami sememangnya layak menjaringkan gol,” tambah Iraola.

“Saya amat berpuas hati dengan reaksi pemain selepas ketinggalan gol... banyak perkara yang saya suka tentang permainan kami sepanjang perlawanan.”

“Kami perlu terus bekerja keras... musim ini masih panjang. Arsenal kini berada dalam kedudukan baik tetapi kita baru memasuki awal November.”

Kemenangan itu mungkin menjadi langkah penting buat anak didik pengurus Arsenal, Mikel Arteta, dalam usaha mempertahankan kejuaraan liga.

The Gunners kini mendahului Manchester City dengan kelebihan tiga mata di tangga teratas liga.

Namun, City dijangka berdepan hukuman termasuk pemotongan mata yang besar jika gagal membatalkan keputusan bersalah atas lebih 100 pertuduhan melanggar peraturan kewangan EPL. Justeru, kemenangan Arsenal itu menjadi tamparan hebat kepada salah satu pencabar utama mereka dalam perebutan kejuaraan liga.

Arteta amat berpuas hati dengan kebangkitan pasukannya selepas kekalahan memalukan ketika tersingkir daripada Piala Liga di tangan kelab divisyen keempat, Fleetwood Town, pada 27 Oktober.

“Selepas tewas kepada Fleetwood, semuanya terasa seperti sudah berakhir sehingga kita tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Namun, kita perlu bangkit semula kerana itulah keindahan bola sepak,” kata Arteta.

“Misi kami adalah untuk mencapai sesuatu yang gagal kami lakukan sejak 14 tahun lalu, dan kegagalan itu ada sebabnya.”

“Sebahagiannya berpunca daripada masalah psikologi, manakala sebahagian lagi berkaitan dengan mutu permainan yang kami pamerkan di padang, detik-detik tertentu atau keputusan yang dibuat, dan kami perlu memastikan segala-galanya dilakukan dengan tepat.”  – Agensi berita

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