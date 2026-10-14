LONDON: Pengurus Liverpool, Andoni Iraola, yakin pembelian mahal Florian Wirtz dan Bradley Barcola akan membawa keuntungan, walaupun permulaan kerjaya mereka di Anfield kurang memberangsangkan sejauh ini.

Wirtz menyertai ‘The Reds’ pada 2025 dalam perjanjian yang dilaporkan boleh meningkat sehingga 116 juta pound ($201 juta). Namun, setakat ini beliau bergelut menyesuaikan diri dengan sifat permainan Liga Perdana yang lasak.

Pemain antarabangsa Jerman itu, yang menjadi bintang ketika Bayer Leverkusen mara tanpa kalah untuk memenangi gelaran Bundesliga pada 2022/23, hanya menjaringkan tujuh gol dalam 56 penampilan untuk Liverpool.

Barcola pula baru bermain enam perlawanan bersama Liverpool sejak berpindah dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan bayaran 123 juta pound, namun belum menjaringkan gol atau menyumbang bantuan gol untuk kelab baharunya.

“Saya rasa mereka ada perlawanan yang baik dan ada yang buruk musim ini, seperti pemain lain.

“Namun, kami tahu tahap kedua-dua pemain ini, dan mereka pasti akan memberi persembahan yang baik untuk kami,” kata Iraola menjelang perjalanan pasukannya ke Liga Juara-Juara menentang juara Austria, LASK.

Bekas pengurus Bournemouth itu percaya persembahan Barcola dalam kekalahan 0-3 kepada Manchester City di Anfield pada 11 Oktober akan dinilai secara berbeza sekiranya Lewis Koumas menjaringkan gol daripada hantarannya, ketika perlawanan masih tanpa jaringan pada awal separuh masa kedua.

“Saya gembira dengan banyak perkara tentang Barcola semasa perlawanan itu,” tambah Iraola.

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“Beliau mendapat situasi yang baik, kami cuma tidak menyudahkannya, tetapi beliau dan Flo ialah pemain yang saya percayai 100 peratus.”

Tekanan ke atas Barcola dan Wirtz lebih besar lagi kerana Alexander Isak, Cody Gakpo dan Dominik Szoboszlai tidak dapat beraksi akibat kecederaan.

Ketiga-tiga mereka tidak mengikuti rombongan ke Austria, tetapi Iraola berharap mereka akan kembali dengan segera.

“Mereka akan dapat bermain tidak lama lagi, tetapi sukar untuk saya beritahu sekarang,” kata Iraola.

Liverpool akan ke Brentford pada 17 Oktober sebelum menjadi tuan rumah kepada Villarreal dan Brighton minggu depan.

“Saya tidak tahu sama ada mereka akan bersedia untuk Brentford, Villarreal atau Brighton,” tambah Iraola. – AFP

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