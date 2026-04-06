Topic followed successfullyGo to BHku
Ishida sahut cabaran jadi ketua jurulatih bola sepak wanita S’pura
Berasal dari Jepun, pernah juarai Liga Perdana Wanita England bersama Arsenal pada 2004 sebelum bergelar bintang rok
Apr 6, 2026 | 3:44 PM
Mihoko Ishida membuat kemunculan awam pertama sebagai jurulatih pasukan bola sepak wanita nasional Singapura, Lionesses, dalam acara Hari Bola Sepak Wanita AFC di Kick Off! di Pusat Sukan Kovan pada 5 April. - Foto FAS
Pasukan bola sepak wanita nasional Singapura atau Lionesses, berharap mereka dapat menempuh fasa baharu, susulan pelantikan Mihoko Ishida sebagai ketua jurulatih pasukan tersebut dengan kontrak selama dua tahun.
Wanita berusia 43 tahun dari Jepun itu hadir dengan profil cukup unik dan pelbagai.
Laporan berkaitan
Karim Bencherifa akhiri khidmat sebagai ketua jurulatih bola sepak wanita nasional S’puraApr 3, 2026 | 1:12 PM
FAS lantik Mihoko Ishida ketua jurulatih Singa wanitaApr 5, 2026 | 5:06 PM