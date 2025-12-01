Atlet luncur selaju yang akan mewakili Singapura di Sukan SEA 2025, Muhammad Farris Abdul Rahman, berlatih di Taman Luncur Lakeside Garden hampir setiap malam. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Atlet luncur selaju yang akan mewakili Singapura di Sukan SEA 2025, Muhammad Farris Abdul Rahman, berlatih di Taman Luncur Lakeside Garden hampir setiap malam. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Istilah sukan luncur selaju Perkataan khas yang sering digunakan dalam sukan papan selaju.

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Ollie

Teknik asas melompat bersama dek papan selaju daripada permukaan rata (flatground)

Steeze

Digunakan apabila atlet melaksanakan ‘trick’ dengan mudah dan penuh bergaya

Grab

Atlet memegang dek papan selaju sambil mengubah posisi tubuhnya dengan pelbagai gerakan ketika berada di udara

Grind

Atlet meluncur di bibir cerun, palang besi atau tepi pelbagai rintangan

Flip

‘Trick’ di mana atlet membalik-balikkan dek papan selaju dengan menggunakan pelbagai gerakan kaki

Gnarly

Biasanya disebut apabila ‘trick’ yang sungguh hebat dihasilkan.

Regular atau Goofy