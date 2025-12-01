Ollie
Teknik asas melompat bersama dek papan selaju daripada permukaan rata (flatground)
Steeze
Digunakan apabila atlet melaksanakan ‘trick’ dengan mudah dan penuh bergaya
Grab
Atlet memegang dek papan selaju sambil mengubah posisi tubuhnya dengan pelbagai gerakan ketika berada di udara
Grind
Atlet meluncur di bibir cerun, palang besi atau tepi pelbagai rintangan
Flip
‘Trick’ di mana atlet membalik-balikkan dek papan selaju dengan menggunakan pelbagai gerakan kaki
Gnarly
Biasanya disebut apabila ‘trick’ yang sungguh hebat dihasilkan.
Regular atau Goofy
Merujuk kepada kedudukan atlet ketika berdiri di atas papan selaju. Posisi ‘regular’ bermaksud atlet berdiri dengan kaki kiri di hadapan, manakala ‘goofy’ bermaksud kaki kanan atlet di hadapan.
