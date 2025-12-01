SPH Logo mobile
Sukan
Istilah sukan luncur selaju

Perkataan khas yang sering digunakan dalam sukan papan selaju.
Dec 1, 2025 | 2:30 PM
Atlet luncur selaju yang akan mewakili Singapura di Sukan SEA 2025, Muhammad Farris Abdul Rahman, berlatih di Taman Luncur Lakeside Garden hampir setiap malam.
Atlet luncur selaju yang akan mewakili Singapura di Sukan SEA 2025, Muhammad Farris Abdul Rahman, berlatih di Taman Luncur Lakeside Garden hampir setiap malam. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Ollie

Teknik asas melompat bersama dek papan selaju daripada permukaan rata (flatground)

Steeze

Digunakan apabila atlet melaksanakan ‘trick’ dengan mudah dan penuh bergaya

Grab

Atlet memegang dek papan selaju sambil mengubah posisi tubuhnya dengan pelbagai gerakan ketika berada di udara

Grind

Atlet meluncur di bibir cerun, palang besi atau tepi pelbagai rintangan

Flip

‘Trick’ di mana atlet membalik-balikkan dek papan selaju dengan menggunakan pelbagai gerakan kaki

Gnarly

Biasanya disebut apabila ‘trick’ yang sungguh hebat dihasilkan.

Regular atau Goofy

Merujuk kepada kedudukan atlet ketika berdiri di atas papan selaju. Posisi ‘regular’ bermaksud atlet berdiri dengan kaki kiri di hadapan, manakala ‘goofy’ bermaksud kaki kanan atlet di hadapan.

skateboardingSukan SEA
