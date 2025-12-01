Atlet luncur selaju kebangsaan, Muhammad Farris Abdul Rahman, tampak selesa beraksi di Taman Luncur Lakeside Garden, dengan yakin melakukan gaya berani ketika Berita Harian (BH) menemuinya pada malam 4 November.
Beliau melompat sambil memusing bersama papan selajunya di udara, sebelum mendarat dengan lancar lalu meningkatkan kelajuan untuk meluncur di pinggir tanjakan (ramp), atau grind jika mengikut istilah luncur selaju.
