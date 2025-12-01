SPH Logo mobile
Sukan
Cedera selama tujuh tahun, atlet luncur selaju akhirnya wakili S’pura

Dec 1, 2025 | 3:04 PM
Atlet luncur selaju terkenal di Singapura, Muhammad Farris Abdul Rahman, bangkit daripada kecederaan selama tujuh tahun dan bakal membuat penampilan sulungnya di pentas Sukan SEA pada Disember 2025 di Thailand.
Atlet luncur selaju terkenal di Singapura, Muhammad Farris Abdul Rahman, bangkit daripada kecederaan selama tujuh tahun dan bakal membuat penampilan sulungnya di pentas Sukan SEA pada Disember 2025 di Thailand. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Atlet luncur selaju kebangsaan, Muhammad Farris Abdul Rahman, tampak selesa beraksi di Taman Luncur Lakeside Garden, dengan yakin melakukan gaya berani ketika Berita Harian (BH) menemuinya pada malam 4 November.

Beliau melompat sambil memusing bersama papan selajunya di udara, sebelum mendarat dengan lancar lalu meningkatkan kelajuan untuk meluncur di pinggir tanjakan (ramp), atau grind jika mengikut istilah luncur selaju.

