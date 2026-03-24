Jadual kejohanan berturut-turut bakal jadi ujian besar skuad Singa
Piala Hyundai bakal berlangsung Jul-Ogos, Piala Asean Fifa pada Sep-Okt
Mar 24, 2026 | 4:03 PM
Pasukan Singa, bakal hadapi satu lagi ujian dalam persiapan mereka untuk Piala Asia yang akan berlangsung awal 2027. Dengan pengumuman adanya kejohanan Piala Asean Fifa yang bakal berlangsung dari September hingga Oktober, jadual mereka menjadi lebih padat. - Foto FAS
Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) telah mengumumkan secara rasmi tempoh bagi Piala Asean Fifa, satu kejohanan baru yang melibatkan 11 negara Asia Tenggara, akan dijadualkan berlangsung dari September hingga Oktober.
Edisi sulung kejohanan tersebut akan diadakan tidak lama selepas satu kejohanan utama rantau ini, Piala Hyundai, yang akan berlangsung dari Julai hingga Ogos.
