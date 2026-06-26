Jepun mara ke tempat kedua Kumpulan F selepas ikat 1-1 dengan Sweden

Jepun mara ke tempat kedua Kumpulan F selepas ikat 1-1 dengan Sweden

Jepun mara ke tempat kedua Kumpulan F selepas ikat 1-1 dengan Sweden

DALLAS: Sweden berjaya mengikat keputusan seri 1-1 dengan Jepun apabila kedua-dua pasukan mengesahkan kemaraan mereka ke pusingan kalah mati Piala Dunia pada 25 Jun selepas Anthony Elanga menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-62 untuk memberikan pasukannya berkongsi mata dalam Kumpulan F.

Elanga menjaringkan gol enam minit selepas Daizen Maeda menyudahkan gerakan memukau untuk Jepun, yang menduduki tempat kedua dalam kumpulan dengan lima mata untuk menempah perlawanan 32 terakhir dengan juara dunia lima kali Brazil.

Sweden bangkit daripada kekalahan 5-1 dalam perlawanan kumpulan mereka menentang Belanda sebelum ini untuk kekal di tempat ketiga dengan empat mata.

Ini sekali gus menjamin salah satu daripada lapan slot dalam fasa seterusnya untuk pasukan tempat ketiga terbaik dengan empat mata terkumpul.

Elanga yang kelihatan begitu gembira berkata: “Saya mengucapkan terima kasih kepada Graham atas keyakinan yang diberikannya kepada saya sejak hari pertama.

“Saya gembira kerana menjaringkan gol dan kami dapat terus mara. Sekarang kami perlu cuba bermain dengan lebih baik dalam perlawanan seterusnya.”

Mata dikongsi selepas separuh masa pertama yang hambar.

Pemain sayap Jepun Keito Nakamura hampir membuka jaringan dengan melakukan rembatan rendah tetapi Jacob Widell Zetterstrom berjaya menyelamatkan bola dengan menolaknya ke tiang di kirinya.

Pasukan Jepun memulakan separuh masa kedua dengan semangat yang kuat – membayangkan Hajime Moriyasu tidak akan berpuas hati dengan mengutip hanya satu mata.

Tekad mereka membuahkan hasil apabila Maeda menggunakan sentuhan penyudah gol yang cantik hasil umpanan Ritsu Doan.

Bagaimanapun, pendahuluan Jepun hanya bertahan selama enam minit, apabila Elanga menyumbang penyudah berkualitinya untuk menyamakan kedudukan.

Ketangkasan Suzuki menghalang percubaan Alexander Isak ketika pasukan Sweden mula meningkatkan serangan. Mereka berakhir dengan 1-1.

Di New York pula, Ecuador yang semakin terdesak mengejutkan Jerman 2-1 dalam perlawanan terakhir Kumpulan E pada 25 Jun dan sekali gus layak ke peringkat 32 terakhir.

Memerlukan kemenangan untuk memastikan mereka masih ada harapan, pasukan Amerika Selatan itu mengalami permulaan terburuk apabila Jerman menjaringkan gol pada minit kedua.

Semangat mereka tampak memuncak apabila Nilson Angulo melakukan sepakan melengkung melepasi Manuel Neuer untuk mencetuskan perayaan dalam kalangan penyokong mereka.

Gonzalo Plata kemudian menjaringkan gol kemenangan dengan baki 13 minit untuk melengkapkan kebangkitan Ecuador yang disambut sorakan oleh peminat mereka di stadium. - Reuters

Keputusan perlawanan pada 25 Jun 2026

Kumpulan E

Curacao 0 Ivory Coast 2

Ecuador 2 Jerman 1

Kumpulan F

Tunisia 1 Belanda 3

Jepun 1 Sweden 1

Kumpulan D

Turkey 3 - Amerika Syarikat 2