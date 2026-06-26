Jepun, Sweden kongsi mata, mara ke pusingan 32 Ecuador pula kejutkan Jerman, juga layak ke peringkat 32 terakhir

DALLAS: Sweden berjaya mengikat keputusan seri 1-1 dengan Jepun apabila kedua-dua pasukan mengesahkan kemaraan mereka ke pusingan kalah mati Piala Dunia pada 25 Jun (26 Jun waktu Singapura), selepas Anthony Elanga menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-62 untuk membolehkan pasukannya berkongsi mata dalam Kumpulan F.

Elanga menjaringkan gol enam minit selepas Daizen Maeda menyudahkan gerakan memukau untuk Jepun, yang menduduki tempat kedua dalam kumpulan dengan lima mata, untuk menempah perlawanan 32 terakhir dengan juara dunia lima kali, Brazil.

Sweden bangkit daripada kekalahan 5-1 dalam perlawanan kumpulan mereka menentang Belanda sebelum ini, untuk kekal di tempat ketiga dengan empat mata.

Ini sekali gus menjamin tempat mereka dalam salah satu daripada lapan slot dalam fasa seterusnya, untuk pasukan tempat ketiga terbaik dengan empat mata terkumpul.

Elanga yang kelihatan begitu gembira berkata: “Saya mengucapkan terima kasih kepada Graham atas keyakinan yang diberikannya kepada saya sejak hari pertama.

“Saya gembira kerana menjaringkan gol dan kami dapat terus mara. Sekarang kami perlu cuba bermain dengan lebih baik dalam perlawanan seterusnya.”

Mata itu dikongsi selepas separuh masa pertama yang hambar.

Pemain sayap Jepun, Keito Nakamura, hampir membuka jaringan dengan melakukan rembatan rendah tetapi Jacob Widell Zetterstrom berjaya menyelamatkan bola dengan menolaknya ke tiang di kirinya.

Pasukan Jepun memulakan separuh masa kedua dengan semangat yang kuat – membayangkan pengurusnya, Hajime Moriyasu, tidak akan berpuas hati dengan mengutip hanya satu mata.

Tekad mereka membuahkan hasil apabila Maeda menggunakan sentuhan penyudah gol yang cantik hasil umpanan Ritsu Doan.

Bagaimanapun, langkah pendahuluan Jepun itu hanya bertahan selama enam minit, apabila Elanga menyumbang penyudahnya yang bermutu tinggi untuk menyamakan kedudukan.

Ketangkasan Zion Suzuki menghalang percubaan Alexander Isak ketika pasukan Sweden mula meningkatkan serangan. Mereka berakhir dengan 1-1.

Di New York pula, Ecuador, yang semakin terdesak, mengejutkan Jerman 2-1 dalam perlawanan terakhir Kumpulan E pada 25 Jun dan sekali gus layak ke peringkat 32 terakhir.

Pasukan Amerika Selatan itu, yang memerlukan kemenangan untuk memastikan mereka masih ada harapan, mengalami permulaan terburuk apabila Jerman menjaringkan gol pada minit kedua.

Namun semangat mereka tampak memuncak apabila Nilson Angulo melakukan sepakan melengkung melepasi penjaga gol Jerman, Manuel Neuer, untuk mencetuskan perayaan dalam kalangan penyokong mereka.

Gonzalo Plata kemudian menjaringkan gol kemenangan dengan baki 13 minit untuk melengkapkan kebangkitan Ecuador yang disambut sorakan oleh peminat mereka di stadium New York/New Jersey itu. – Reuters.

Keputusan perlawanan pada 26 Jun 2026 (waktu Singapura)

Kumpulan E

Curacao 0 Ivory Coast 2

Ecuador 2 Jerman 1

Kumpulan F

Tunisia 1 Belanda 3

Jepun 1 Sweden 1

Kumpulan D

Turkey 3 - Amerika Syarikat 2