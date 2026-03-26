Johnson mahu kembalikan bayaran ‘rahsia’ AS$500,000
Mar 26, 2026 | 2:01 PM
Juara Olimpik empat kali, Michael Johnson, akan mengembalikan sejumlah AS$500,000 yang dibayar ‘secara rahsia’ kepada dirinya sendiri beberapa hari sebelum penganjuran Grand Slam Track dibatalkan. - Foto INSTAGRAM
NEW YORK: Juara Olimpik bagi atletik sebanyak empat kali, Michael Johnson, telah mengesahkan bahawa beliau akan mengembalikan sejumlah AS$500,000 ($641,000) yang dibayar “secara rahsia” kepada dirinya sendiri hanya beberapa hari sebelum kegagalan melanda liga Grand Slam Track (GST) di Amerika Syarikat.
Tiga acara GST telah diadakan – di Kingston, Miami dan Philadelphia – sebelum projek itu gagal pada Disember 2025.
