NEW YORK: Juara Olimpik bagi atletik sebanyak empat kali, Michael Johnson, telah mengesahkan bahawa beliau akan mengembalikan sejumlah AS$500,000 ($641,000) yang dibayar “secara rahsia” kepada dirinya sendiri hanya beberapa hari sebelum kegagalan melanda liga Grand Slam Track (GST) di Amerika Syarikat.