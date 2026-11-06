SAO PAULO (Brazil): Juara dunia baharu Formula Satu (F1), Kimi Antonelli, berkata beliau menganggap baki perlumbaan musim ini sebagai titik permulaan kempennya bagi mempertahankan kejuaraan 2027.

Pelumba kereta Mercedes itu muncul juara dunia F1 termuda dalam sejarah dalam penampilan musim keduanya – selepas mengesahkan kejuaraan di Grand Prix (GP) Mexico City hujung minggu lalu.

Antonelli, 20 tahun, bakal beraksi buat kali pertama sejak dinobatkan sebagai juara dunia, pada GP Sao Paulo hujung minggu ini.

“Sejujurnya saya sangat teruja berada di sini. Ini peluang terbaik buat saya, pertama sekali, untuk cuba tamatkan musim ini pada kedudukan tertinggi. Namun saya juga merasakan persiapan menjelang 2027 bermula sekarang.

“Adalah penting untuk menamatkan musim ini dengan baik dan mantap supaya saya dapat membina keyakinan menjelang 2027,” katanya.

Antonelli turut melawat kediaman keluarga pelumba legenda, Ayrton Senna, pada 3 November dan sempat duduk di dalam kenderaan Lotus era 1980-an yang pernah dipandu juara dunia tiga kali itu.

Beliau bakal mengenakan topi keledar dengan reka bentuk baharu untuk memberi penghormatan kepada mendiang Senna di Litar Interlagos hujung minggu ini.

Mengulas kejayaannya semasa hari media di litar pada 5 November, Antonelli berkata:

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Mulai 16 November, Singapura dan Malaysia akan meningkatkan kuota teksi rentas sempadan berlesen bagi setiap negara kepada 500 teksi, berbanding 300 teksi sekarang.

Kuota teksi rentas sempadan S’pura-M’sia naik kepada 500

Nov 6, 2026 | 12:54 PM
Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Datuk Seri Ramlan Harun (empat dari kiri) pada sidang media selepas mesyuarat khas SPR bagi membincangkan urusan serta tarikh-tarikh penting untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) Sarawak, di Kuching, Sarawak, pada 6 November.

PRN Sarawak ditetapkan pada 12 Dis, penamaan calon 28 Nov

Nov 6, 2026 | 2:35 PM
Keadaan di sebuah kedai makan dan gerai burger yang terjejas akibat banjir di Jalan Bukit Cerakah, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada malam 5 November.

Banjir Selangor: Lebih 1,000 penduduk dipindah

Nov 6, 2026 | 2:27 PM
PRN Melaka, calon Ketua Menteri, kerusi panas

PRN Melaka: Kerusi ditandingi calon Ketua Menteri dari BN, PH jadi tumpuan

Nov 6, 2026 | 2:16 PM
haji 2027, pakej haji, MUIS

Haji 2027: Muis luluskan 37 pakej, pilihan 18 hari lebih murah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-Sayed

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
Encik Rahim Raus (depan, empat dari kiri) bersama isterinya (depan, lima dari kiri), dua anak perempuannya (yang paling kiri dan kanan) berserta menantu dan cucu-cucunya.

“Saya mahu membuat persiapan sebaik-baiknya” : Mengapa bapa ini membuat LPA

Oct 23, 2026 | 5:30 AM
Individu yang didakwa ahli sindiket pemerdagangan bayi semasa perbicaraan di Bandung, Indonesia, pada 30 Jun.

Dalang dan anggota sindiket dagang bayi Indonesia ke S’pura dipenjara

Jul 21, 2026 | 3:24 PM
Persembahan silat oleh bintang filem, ‘Mat Kilau’, Datuk Adi Putra (tiga dari kiri), diiringi bersama kumpulan Rencak semasa sesi pelancaran DayaSeni di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 25 April.

DayaSeni Jamiyah satukan 3 negara rancakkan budaya Nusantara

Apr 29, 2026 | 12:05 PM
roti john, asal, asli

Selami asal usul roti john

Apr 24, 2026 | 2:35 PM

“Saya sebenarnya inginkan sedikit masa untuk benar-benar memahami apa yang sudah berlaku.

“Segalanya berlaku dengan begitu luar biasa sejak beberapa hari kebelakangan ini. Saya memenangi kejuaraan dunia, kemudian meluangkan masa bersama keluarga Senna, yang sememangnya sudah merupakan satu peristiwa yang luar biasa. 

“Sudah tentu saya inginkan sedikit masa untuk sekadar duduk, menyorot kembali dan benar-benar memahami apa yang telah berlaku.”

Beliau menyifatkan kejayaan bergelar juara dunia itu “masih terasa sukar untuk dipercayai”.

Antara detik paling bermakna buatnya di Mexico pada 1 November adalah apabila Lewis Hamilton dan Max Verstappen menjulang beliau di atas bahu mereka di atas podium selepas tamat perlumbaan itu.

“Saya sudah meletakkan gambar itu dalam bingkai dan pasti akan menggantungnya di dinding kerana ia detik yang sangat bermakna.

“Siapa sangka? Saya sendiri tidak pernah menyangka akan meraikan kejuaraan saya dengan cara sebegitu. Apabila mereka menjulang saya, ia ibarat penutup paling sempurna.

“Saya akan sentiasa menghargai tindakan mereka itu kerana pertama sekali, menerima penghormatan sebegitu (besar) daripada dua pemandu hebat yang melakar sejarah sukan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa.” – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Kimi Antonelli muncul juara dunia F1 termuda pada usia 20 tahunNov 2, 2026 | 2:27 PM
Verstappen juarai perlumbaan pecut F1 Grand Prix S’pura selepas Russell terbabasOct 10, 2026 | 7:14 PM
formula satuperlumbaan kereta