Daripada kejohanan bertaraf dunia hingga acara penyertaan masyarakat, tahun 2026 menjanjikan kalendar sukan yang penuh aksi, kepelbagaian dan pengalaman luar daripada biasa di Singapura. - Foto THE KALLANG

Kalendar sukan yang dinantikan S’pura pada 2026 Bukan sahaja atlet, malah penggiat acara kesihatan juga ada acara yang dinanti-nantikan

Tahun 2026 bakal menyaksikan Singapura terus mengukuhkan kedudukannya sebagai hab sukan serantau dan antarabangsa.

Bukan sahaja bagi atlet, malah penggiat acara kesihatan juga mempunyai beberapa acara yang dinanti-nantikan pada 2026.

Berikut adalah beberapa acara yang bakal menarik perhatian ramai, bukan sahaja daripada warga tempatan bahkan seluruh dunia juga.

Terdapat juga acara yang akan disertai oleh atlet kita di luar negara.

Hyrox Singapura 2026

Kejohanan Asia Terbuka AIA Hyrox 2025 pada Jun telah mencatatkan rekod penyertaan lebih daripada 13,000 peminat kecergasan selama dua hari. - Foto HYROX SINGAPORE

Tarikh: Dijangka Jun atau November 2026

Tempat: Dijangka di Singapore Expo atau Kallang

Acara Hyrox 2025, Kejohanan Asia Terbuka AIA Hyrox, yang berlangsung di Stadium Negara pada 28 dan 29 Jun lalu berjaya menarik lebih 13,000 peserta, dan akan mengharapkan kejayaan yang sama pada 2026.

Hyrox merupakan peraduan kecergasan peringkat sejagat yang menggabungkan cabaran daya tahan dan kekuatan fungsi harian.

Peserta harus menghabiskan lapan larian sejauh satu kilometer, setiap satu diikuti dengan lapan stesen kecergasan iaitu SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, RowErg, Farmer’s Carry, Sandbag Lunges dan Wall Balls.

Dengan kategori individu, beregu dan berkumpulan, acara tersebut sesuai untuk pelbagai tahap kecergasan.

Piala Hyundai Asean 2026

Penyerang Singa, Shawal Anuar, meraikan jaringan beliau dalam perlawanan Piala AFF Mitsubishi Electric menentang Thailand di Stadium Negara pada 17 Disember 2024. - Foto Fail

Tarikh: Dijangka Julai-Ogos 2026

Tempat: Stadium-stadium negara Asean

Dahulunya dikenali sebagai Piala Mitsubishi Electric, kejohanan tersebut memasuki era baru sebagai Asean Hyundai Cup sempena ulang tahun ke-30 kejohanan tersebut.

Kejohanan ini menghimpunkan pasukan kebangsaan terbaik Asia Tenggara dan kekal sebagai acara bola sepak paling berprestij di rantau ini.

Pasukan Singa mengakhiri kempen dalam pertandingan lalu di peringkat separuh akhir dengan kekalahan 1-5 kepada Vietnam, yang muncul juara kejohanan tersebut.

Penyokong akan mengharapkan sekurang-kurangnya pencapaian yang sama pada edisi 2026.

Sukan Para Asean ke-13

Atlet para Singapura akan bertanding dalam Sukan Para Asean ke-13 di Nakhon Ratchsima, Thailand, pada Januari 2026. - Foto SPORTSG

Tarikh: 20-26 Januari 2026

Tempat: Nakhon Ratchsima, Thailand, pada Januari 2026.

Atlet para Singapura akan bersaing dalam 11 sukan dalam Sukan Para Asean 2026.

Kejohanan ini meraikan ketabahan, semangat juang dan kecemerlangan atlet para, sambil memupuk kesedaran dan keterangkuman dalam dunia sukan.

Kejohanan Badminton Terbuka Singapura KFF 2026

Pemain harapan Singapura, Loh Kean Yew, beraksi di Kejohanan Badminton Terbuka Singapura KFF pada 2025. - Foto ST

Tarikh: 26-31 Mei 2026

Tempat: Stadium Tertutup Singapura

Sebagai kejohanan Jelajah Dunia Super 750 Persekutuan Badminton Dunia (BWF), ia terus menarik pemain badminton terbaik dunia.

Dikenali dengan kualiti permainan yang tinggi dan sokongan peminat yang amat baik, kejohanan ini kekal sebagai acara badminton paling berprestij di rantau Asia.

Piala Presiden Silat 2026

Sama ada anda baru kali pertama turun ke gelanggang atau memberi sokongan penuh kepada pasukan, Piala Presiden Silat 2026 ialah pentas untuk penggiat muda tunjuk bakat. - Foto fail

Tarikh: 16-18 Januari 2026

Tempat: Pusat Sukan ActiveSG Choa Chu Kang

Piala Presiden Silat merupakan kejohanan penting dalam jadual silat Singapura.

Menampilkan kategori Singa (bagi usia 6 dan 7 tahun), Macan (bagi usia 8 dan 9 tahun, dan Pra-Remaja (bagi usia 10 dan 11 tahun), acara ini menggabungkan perlawanan kompetitif dan persembahan seni silat, menonjolkan disiplin serta warisan budaya sukan tempur tradisional.

Piala Asia FIBA 3x3 & Kelayakan Piala Dunia

Singapura kembali menjadi pentas aksi Piala Asia FIBA 3x3, memaparkan bola keranjang elit Asia sambil memupuk bakat akar umbi. - Foto ST

Tarikh: 1-5 April 2026

Tempat: OCBC Square, Kallang

Singapura sekali lagi menjadi tuan rumah kepada FIBA 3x3 Asia Cup, untuk tahun kelima berturut-turut, bersama kejohanan kelayakan ke Piala Dunia 3x3.

Acara ini bukan sahaja menampilkan pasukan elit Asia, malah menyokong pembangunan bola keranjang di peringkat akar umbi.

Kejohanan Olahraga Terbuka Singapura ke-86

Kejohanan Singapore Athletics himpunkan atlet tempatan dan antarabangsa dan lahirnya bakat baru seperti Marc Brian Louis (tengah) yang baru rangkul pingat perak di acara 200 meter di Sukan SEA 2025. - Foto ST

Tarikh: April 2026

Tempat: Home of Athletics, Kallang

Dianjurkan oleh Singapore Athletics, kejohanan tahunan ini merupakan pentas utama bagi atlet olahraga tempatan dan antarabangsa.

Ia merangkumi pelbagai acara balapan dan padang, serta berperanan sebagai platform pembangunan bakat baru.

Great Eastern Women’s Run 2026

Menyambut ulang tahun ke-20, Great Eastern Women’s Run kekal sebagai acara larian ikonik khusus buat wanita di Singapura meraikan kesihatan, kebersamaan dan pemerkasaan untuk semua peringkat. - Foto GREAT EASTERN

Tarikh: Dijangka November 2026

Tempat: Stadium Negara dan kawasan Kallang

Menyambut ulang tahun ke-20, Great Eastern Women’s Run terus menjadi acara larian khusus wanita yang ikonik di Singapura.

Dengan kategori daripada separuh maraton hingga larian keluarga, acara ini menekankan kesihatan, kebersamaan dan pemerkasaan wanita.

HSBC SVNS Singapore 2026 (Ragbi Sevens)

HSBC SVNS Singapore, hentian utama litar ragbi Sevens dunia, menyatukan aksi bertaraf Olimpik dengan kemeriahan festival hujung minggu, pertembungan pasukan elit dalam perlawanan pantas penuh tenaga. - Foto ST

Tarikh: 31 Januari-1 Februari 2026

Tempat: Stadium Negara, Kallang

Salah satu hentian utama litar ragbi Sevens dunia, HSBC SVNS Singapore menggabungkan aksi ragbi bertaraf Olimpik dengan suasana festival sepanjang hujung minggu.

Pasukan elit dunia bakal berentap dalam perlawanan pantas yang penuh tenaga dan hiburan.

Singapore Smash 2026 (Tenis Meja)

Singapore Smash membuka tirai WTT Grand Smash 2026, menghimpunkan bintang tenis meja dunia dengan aksi bertaraf global, hadiah lumayan dan pengalaman peminat yang cukup memuaskan. - Foto ZAOBAO

Tarikh: 19 Februari – 1 Mac 2026

Tempat: Infinity Arena, Hab Sukan Singapura

Sebagai kejohanan WTT Grand Smash pertama dalam 2026, Singapore Smash menghimpunkan pemain tenis meja terbaik dunia yang bersaing merebut hadiah wang tunai bernilai AS$1.55 juta ($1.99 juta).