MANCHESTER: Kekalahan 2-4 Manchester City kepada Paris St Germain (PSG) hanya menceritakan sebahagian daripada kisah sepenuh kekalahan pertama Enzo Maresca sebagai pengurus City.

Sepanjang separuh masa pertama, City mendapatinya sukar untuk temui rentak mereka, tetapi berjaya bangkit dengan penuh semangat selepas rehat.

Beraksi dalam perlawanan pertama di padang sendiri sejak sebuah suruhanjaya bebas mendapati mereka bersalah atas 114 pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana England (EPL), City hampir berdepan kekalahan besar apabila PSG yang tampil garang mendahului 3-0 menerusi persembahan cemerlang pada separuh masa pertama.

Namun pada separuh masa kedua, City mula tersedar.

Skuad kendalian Maresca mengasak pasukan pelawat sebaik wisel babak kedua permainan ditiupkan, melancarkan serangan dengan intensiti dan semangat yang langsung tidak kelihatan dalam 45 minit pertama.

Erling Haaland mengetuai kebangkitan itu dengan menjaringkan dua gol untuk menjadi pemain terpantas mencapai 60 gol dalam Liga Juara-Juara, dengan mencatat rekod tersebut hanya dalam 60 perlawanan – 20 perlawanan lebih pantas berbanding legenda Argentina, Lionel Messi.

City terus mengasak. Mereka menamatkan perlawanan di Stadium Etihad itu dengan hampir seganda jumlah percubaan berbanding PSG dan kira-kira tiga kali ganda sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan.

Mereka juga mencatatkan nilai jangkaan gol (xG) yang lebih tinggi pada separuh masa pertama dan selepas tamat perlawanan.

Namun, PSG lebih bijak memanfaatkan peluang.

“Saya fikir kami bermula dengan agak baik sehingga gol pertama (oleh Desire Doue pada minit ke-13), kemudian kami dibolosi gol kedua (oleh Ousmane Dembele) seminit kemudian. Itu menjejas pemain-pemain kami.

“Pada separuh masa kedua, kami menunjukkan permainan yang jauh lebih baik dan mungkin wajar mendapat keputusan yang lebih positif (di akhir perlawanan),” kata Maresca.

City hadir di perlawanan itu selepas membelasah Liverpool 3-0 dalam aksi EPL pada 11 Oktober, dan Maresca merasakan pasukannya mencipta peluang yang mencukupi untuk menyelamatkan keadaan meskipun selepas ketinggalan tiga gol.

“Walaupun ketinggalan 0-3 pada separuh masa pertama, berdasarkan jumlah peluang yang kami cipta pada separuh masa kedua, kami wajar mendapat lebih daripada itu,” katanya.

“Luis (Enrique, pengurus PSG) berkata pada penghujung perlawanan bahawa mereka agak bernasib baik.”

“Anda perlu klinikal dalam menjaringkan peluang, tetapi pada masa yang sama tidak boleh kehilangan keseimbangan,” tambah Maresca.

Kekalahan itu berlaku di tengah-tengah pergolakan yang jauh melangkaui City, apabila kesan daripada keputusan besar berhubung 114 pelanggaran tersebut mencetuskan gelombang kejutan dalam EPL.

Pendedahan itu juga menjadikan City sebagai ‘pihak jahat’ yang dipandang serong dalam bola sepak England.

City bagaimanapun menafikan sebarang salah laku dan telah mengemukakan rayuan.

Di atas padang, mereka masih mendahului Arsenal dengan kelebihan tiga mata di puncak EPL menjelang perlawanan di laman sendiri menentang Ipswich pada 17 Oktober.

Maresca sempat menyampaikan mesej kepada penyokong City.