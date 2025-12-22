Pemain tengah dan nadi utama Manchester United, Bruno Fernandes (depan), terpaksa diganti akibat kecederaan dalam perlawanan Liga Perdana England (EPL) menentang Aston Villa pada 22 Disember. Kecederaan beliau menimbulkan kebimbangan kepada pengurus United, Ruben Amorim. - Foto AFP

MANCHESTER: Ruben Amorim enggan mengulas panjang, namun pemain bek Diogo Dalot memberi komen yang jelas.

Kehilangan Bruno Fernandes disifatkannya sebagai satu tamparan yang “amat besar” buat Manchester United.

Bek kanan Portugal itu berkata beliau sendiri tidak mengetahui sejauh mana tahap kecederaan yang memaksa rakan sepasukan di kelab dan negara itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika United tewas 1-2 kepada Aston Villa pada 22 Disember.

“Ia sangat besar,” kata Dalot selepas perlawanan.

“Kami tidak tahu betapa seriusnya kecederaan itu, tetapi untuk seorang sepertinya terpaksa dikeluarkan, kami tahu betapa kuatnya beliau.”

Untuk meletakkan perkara tersebut dalam perspektif, sepanjang kerjayanya bersama United, Fernandes hanya pernah terlepas dua perlawanan akibat kecederaan pada penghujung musim 2023-24.

Itupun kerana beliau mengurus masalah lutut agar dapat beraksi dalam final Piala FA. Beliau juga hanya sekali terlepas perlawanan kerana sakit.

Fernandes merupakan nadi utama pasukan dan sumber kreativiti utama United. Walaupun beraksi dalam peranan yang kurang menyerang pada musim ini, beliau masih mencatat lima gol dan tujuh bantuan gol.

Sebelum perlawanan di Villa Park, terdapat hanya empat perlawanan Liga Perdana England (EPL) dengan United menjaringkan gol tanpa penglibatan Fernandes.

Tidak hairanlah Amorim tidak mahu terlalu memikirkan ketiadaan kaptennya itu.

“Saya tidak mahu bercakap tentang perkara yang kita tidak boleh kawal,” katanya.

“Saya rasa beliau akan terlepas beberapa perlawanan, tetapi saya tidak pasti. Beliau biasanya sentiasa cergas, jadi mungkin beliau boleh pulih dengan agak cepat.”

Bagaimanapun, Amorim mengesahkan Fernandes pasti terlepas perlawanan menentang Newcastle di Old Trafford pada 27 Disember selepas mula rasa tidak selesa pada hujung separuh masa pertama akibat kecederaan hamstring.

Fernandes meneruskan perlawanan hingga tamat separuh masa pertama, namun tidak kembali untuk separuh masa kedua.

Apabila beliau akhirnya menuju ke bangku simpanan, pergerakannya kelihatan sangat perlahan. Masalah Amorim kini mempunyai dua aspek utama.

Pertama, bagaimana hendak menggantikan Fernandes? Kedua, berapa lamakah tempoh ketiadaannya?

Selepas perlawanan menentang Newcastle, United bakal mengharungi empat perlawanan dalam tempoh dua minggu, diakhiri dengan perlawanan pusingan ketiga Piala FA menentang Brighton.

Selepas itu, menanti pula pertemuan EPL dengan Manchester City dan Arsenal.

Setakat musim ini, skuad Amorim hampir tidak dibelenggu kecederaan.

Namun kini beliau kehilangan pemain paling penting pada waktu yang sama Bryan Mbeumo, Amad Diallo dan Noussair Mazraoui memulakan kempen Piala Negara-Negara Afrika, yang berpotensi berlarutan sehingga sehari selepas perlawanan menentang Manchester City di padang sendiri pada 17 Januari.

Selain itu, dua pertahanan berpengalaman, Matthijs de Ligt dan Harry Maguire, masih belum menunjukkan tanda akan kembali daripada kecederaan yang telah menyebabkan mereka terlepas masing-masing empat dan enam perlawanan.

Memburukkan lagi keadaan adalah Kobbie Mainoo, yang telah menyuarakan ketidakpuasannya kerana tidak diturunkan dalam perlawanan liga musim ini, turut terlepas beraksi di Villa Park akibat kecederaan betis dan Amorim mengakui beliau “berkemungkinan” tidak bersedia untuk menentang Newcastle.