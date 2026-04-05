Kegagalan Italy ke Piala Dunia cetus perbahasan hangat
Kegagalan Italy ke Piala Dunia cetus perbahasan hangat
Apr 5, 2026 | 4:57 PM
Kegagalan Italy ke Piala Dunia cetus perbahasan hangat
Pemain Italy (dari kiri) Gianluca Mancini, Pio Esposito, Marco Palestra, Leonardo Spinazzola dan Federico Gatti kecewa setelah pasukan mereka gagal melayakkan ke Piala Dunia selepas ditewaskan Bosnia dan Herzegovina pada 31 Mac . - Foto REUTERS
ROME: Kegagalan terbaru Italy melayakkan diri ke Piala Dunia mencetuskan perbahasan di peringkat nasional, dengan sidang media Serie A pada 4 April didominasi persoalan mengenai punca kegagalan itu dan langkah yang perlu diambil.
Italy terlepas menyertai Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut selepas tewas dalam perlawanan penentu lawan Bosnia dan Herzegovina pada 31 Mac.
