Atlet luncur selaju yang akan mewakili Singapura di Sukan SEA 2025, Muhammad Farris Abdul Rahman, berlatih di Taman Luncur Lakeside Garden hampir setiap malam. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Kenali istilah bagi sukan luncur selaju Perkataan khas yang sering digunakan dalam sukan papan selaju.

Terdapat beberapa perkataan khas yang sering digunakan dalam sukan papan selaju.

Ollie

Teknik asas melompat bersama dek papan selaju dari permukaan rata (flatground).

Steeze

Digunakan apabila atlet melaksanakan trick dengan mudah dan penuh bergaya.

Grab

Atlet memegang dek papan selaju sambil mengubah posisi tubuhnya dengan pelbagai gerakan ketika berada di udara.

Grind

Atlet meluncur di bibir cerun, palang besi atau tepi pelbagai rintangan.

Flip

Trick di mana atlet membalik-balikkan dek papan selaju dengan menggunakan pelbagai gerakan kaki.

Gnarly

Biasanya disebut apabila trick yang sungguh hebat dihasilkan.

Regular atau Goofy