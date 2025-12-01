SPH Logo mobile
Kenali istilah bagi sukan luncur selaju

Perkataan khas yang sering digunakan dalam sukan papan selaju.
Dec 1, 2025 | 2:30 PM
Atlet luncur selaju, Muhammad Farris Abdul Rahman, Sukan SEA 2025
Atlet luncur selaju yang akan mewakili Singapura di Sukan SEA 2025, Muhammad Farris Abdul Rahman, berlatih di Taman Luncur Lakeside Garden hampir setiap malam. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Terdapat beberapa perkataan khas yang sering digunakan dalam sukan papan selaju.

Ollie

Teknik asas melompat bersama dek papan selaju dari permukaan rata (flatground).

Steeze

Digunakan apabila atlet melaksanakan trick dengan mudah dan penuh bergaya.

Grab

Atlet memegang dek papan selaju sambil mengubah posisi tubuhnya dengan pelbagai gerakan ketika berada di udara.

Grind

Atlet meluncur di bibir cerun, palang besi atau tepi pelbagai rintangan.

Flip

Trick di mana atlet membalik-balikkan dek papan selaju dengan menggunakan pelbagai gerakan kaki.

Gnarly

Biasanya disebut apabila trick yang sungguh hebat dihasilkan.

Regular atau Goofy

Merujuk kepada kedudukan atlet ketika berdiri di atas papan selaju. Posisi regular bermaksud atlet berdiri dengan kaki kiri di hadapan, manakala goofy bermaksud kaki kanan atlet di hadapan.

