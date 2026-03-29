Khairullah Abdullah diingati sebagai jurulatih bola sepak bijak, sabar dan suka membantu pemain muda
Bekas jurulatih penjaga gawang pasukan bola sepak nasional meninggal dunia pada malam Raya
Mar 29, 2026 | 12:37 PM
Bekas jurulatih penjaga gawang nasional, Khairullah Abdullah, meninggal dunia pada malam Hari Raya Aidilfitri 2026, di Hospital Besar Sengkang (SKGH). - Foto Fail
Sumbangan Khairullah Abdullah sebagai penjaga gawang tidak berakhir selepas beliau mengakhiri kerjaya sebagai pemain.
Allahyarham Khairullah pernah menjadi pembimbing kepada penjaga gawang pasukan nasional seperti David Lee, Bashir Khan dan Abdul Malek.
