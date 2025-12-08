Acara menaikkan bendera bagi Sukan SEA 2025 diadakan di Bangkok pada 8 Disember. - Foto SPORTSG

Kontinjen Singapura di Sukan SEA di Thailand sedang bekerjasama dengan Jawatankuasa Penganjur Sukan SEA Thailand serta Kementerian Ehwal Luar (MFA) Singapura untuk memantau keadaan konflik di sempadan Thailand-Kemboja.

Ini untuk memastikan keselamatan maksimum kontinjen, kata chef-de-mission atau pemimpin kontinjen pasukan negara, Lawrence Leow.

Leow menggesa rakyat Singapura yang melakukan perjalanan ke Thailand bagi menyaksikan Sukan SEA untuk mendaftar pelan perjalanan mereka dengan MFA.

Beliau berkata demikian sebagai jawapan kepada pertanyaan Berita Harian (BH) mengenai reaksi kontinjen negara selepas Thailand melancarkan serangan udara di sepanjang sempadannya dengan Kemboja pada 8 Disember.

Ini susulan pertempuran yang tercetus di sempadan yang dipertikaikan itu, sekali gus mengancam perjanjian damai yang telah disaksikan Amerika Syarikat pada Oktober.

Sekurang-kurangnya seorang askar Thailand terbunuh dan lapan lagi cedera dalam pertempuran terbaru yang semakin memuncak pada 8 Disember, menurut tentera Thailand.

Sementara itu pada 8 Disember, Singapura mengadakan acara menaikkan bendera bagi Sukan SEA 2025 di luar Stadium Tertutup Hua Mark, Bangkok, Thailand.