Kunci kejayaan Sepanyol di Piala Dunia: Pertahanan yang belum dibolosi

Pemain tengah Sepanyol, Mikel Merino, menjaringkan gol kemenangan pasukannya semasa perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026 antara Portugal dengan Sepanyol di Dallas Stadium, Arlington, pada 6 Julai. - Foto AFP

Pemain tengah Sepanyol, Mikel Merino, menjaringkan gol kemenangan pasukannya semasa perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026 antara Portugal dengan Sepanyol di Dallas Stadium, Arlington, pada 6 Julai. - Foto AFP

Kunci kejayaan Sepanyol di Piala Dunia: Pertahanan yang belum dibolosi

Kunci kejayaan Sepanyol di Piala Dunia: Pertahanan yang belum dibolosi

NEW YORK: Pada 2010, Sepanyol mempesonakan dunia bola sepak dengan gaya ‘tiki-taka’ mereka dalam perjalanan meraih kegemilangan Piala Dunia di Afrika Selatan.

Didorong oleh kehebatan pemain tengah Xavi Hernandez dan Andres Iniesta, serta jaringan gol David Villa, mereka menjadi salah satu pasukan paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia.

Dengan sekumpulan pemain handal daripada Barcelona dan ketajaman taktikal Vicente del Bosque, mereka meraih gelaran juara julung kali menerusi hantaran pendek yang teliti serta pergerakan yang tidak pernah berhenti. Mereka menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan akhir.

Kini, Sepanyol hanya tiga kemenangan lagi daripada meraih kejuaraan kedua, selepas menewaskan Portugal 1-0 di pusingan 16 terakhir pada 7 Julai (waktu Singapura).

Namun jika Sepanyol mahu merangkul trofi itu sekali lagi di New Jersey pada 20 Julai (waktu Singapura), mereka harus berterima kasih kepada pertahanan mereka, bukan serangan.

“Pasukan ini tahu bagaimana untuk bersaing,” kata pakar bola sepak Sepanyol, Guillem Balague, kepada BBC Sport.

“Ia adalah kumpulan yang komited, semuanya berfikir dengan cara yang sama.”

Sepanyol memiliki pelbagai bakat menyerang dan kekayaan pemain tengah yang pasti diidamkan oleh kebanyakan negara lain.

Mikel Oyarzabal telah menjaringkan 17 gol dalam 17 perlawanan terakhirnya, manakala pemain hebat muda berusia 18 tahun, Lamine Yamal, telah kembali cergas sepenuhnya.

Sementara itu, Pedri terus mengawal permainan di tengah padang dengan sokongan pemenang Bola Emas 2024, Rodri.

Namun, di kawasan pertahanan itulah pasukan Sepanyol membina asas cabaran mereka di Piala Dunia kali ini.

Pasukan Luis de la Fuente telah melangkah ke suku akhir tanpa kehilangan sebarang gol. Mereka kini satu-satunya pasukan yang masih belum ditembusi dalam kejohanan ini, selepas tuan rumah bersama Mexico menerima tiga gol menentang England di pusingan 16 terbaik.

Mereka menjadi pasukan pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berjaya mempertahan rekod tanpa bolos dalam enam perlawanan berturut-turut, memecahkan rekod terdahulu yang dipegang oleh Italy (1990) dan Switzerland (2006-10).

Mereka kini telah melangkaui 10 jam dan sembilan minit tanpa bolos dalam kejohanan ini – merentasi tempoh sejak seri tanpa gol di pusingan 16 terbaik pada 2022, ketika Maghribi melangkah ke pusingan seterusnya menerusi sepakan penalti.

“Ini merupakan hasil kerja berpasukan – pertahanan yang sangat mantap,” kata De La Fuente selepas kemenangan menentang Portugal.

“Ada perpaduan, usaha, pengorbanan dan semua orang berlari untuk satu sama lain. Setiap idea bola sepak dapat dilihat dengan jelas, tetapi apa yang indah ialah sikap yang ditunjukkan oleh pemain-pemain ini, mereka komited kepada matlamat bersama.”

Kemantapan pertahanan itu bermula dengan Unai Simon.

Penjaga gol Sepanyol itu terus mengukir sejarah apabila beliau memanjangkan rekod luar biasanya tanpa dibolos di Piala Dunia kepada 609 minit, membendung Cristiano Ronaldo dan rakannya di Dallas.

“Portugal mengawal sebahagian besar perlawanan, tetapi Rafael Leao tidak memberikan kelainan yang diperlukan, begitu juga pemain pengganti yang lain,” kata Balague.