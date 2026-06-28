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Lebih dua dekad tempa nama dalam boccia, jaguh kekal bersemangat kejar cemerlang
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Lebih dua dekad tempa nama dalam boccia, jaguh kekal bersemangat kejar cemerlang
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Lebih dua dekad tempa nama dalam boccia, jaguh kekal bersemangat kejar cemerlang
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Jun 28, 2026 | 5:30 AM
Tempoh 22 tahun bukan tempoh yang singkat untuk kekal bersaing di peringkat tertinggi sukan, lebih-lebih lagi bagi seorang atlet paralimpik yang perlu berdepan pelbagai cabaran fizikal setiap hari.
Namun bagi jaguh boccia Singapura, Nurulasyiqah Mohammad Taha, perjalanan panjang itu tidak pernah memadamkan semangatnya untuk terus mengejar kecemerlangan dan mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa.
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