Leeds tewaskan Forest dua kali berturut-turut dalam tempoh 4 hari

Leeds tewaskan Forest dua kali berturut-turut dalam tempoh 4 hari

Leeds tewaskan Forest dua kali berturut-turut dalam tempoh 4 hari Kekalahan 0-2 Forest serlah keperluan perkukuh barisan serangan sebelum tempoh pemindahan pemain ditutup

NOTTINGHAM: Leeds United mengesahkan tempat ke pusingan ketiga Piala Carabao (Piala EFL) selepas menewaskan Nottingham Forest yang mensia-siakan banyak peluang dalam perlawanan di padang sendiri, The City Ground, pada 25 Ogos.

Kekalahan Forest turut menyerlahkan keperluan kelab itu untuk memperkukuh barisan serangan mereka sebelum tempoh pemindahan pemain ditutup.

Forest telah bersetuju untuk menandatangani penyerang Chelsea, Liam Delap, dengan nilai rekod kelab sekitar £50 juta (sekitar $86 juta).

Pengurus Forest, Oliver Glasner, berharap ketibaan pemain itu dapat melonjakkan semula prestasi pasukannya selepas mengalami kekalahan kedua berturut-turut tanpa sebarang gol.

Daniel James berjaya menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-50 menerusi penyudah yang tenang hasil hantaran Sean Longstaff.

Gol tersebut merupakan ganjaran setimpal buat pemain sayap Wales itu yang sentiasa memberi ancaman kepada pihak lawan sepanjang perlawanan.

Ia juga merupakan gol pertamanya di peringkat kelab sejak April 2025 ketika menewaskan Middlesbrough.

Sementara itu, Forest tampil dengan persembahan hambar.

Percubaan Chris Wood untuk menyamakan kedudukan menentang bekas kelabnya dinafikan oleh kecekapan penjaga gol Leeds, James Trafford.

Sebelum itu, pemain pertahanan, Ola Aina dan Nikola Milenkovic, turut mensia-siakan peluang keemasan semasa perlawanan masih terikat tanpa gol.

Wood – yang pernah menjaringkan 41 gol dalam 83 penampilan Liga Kejuaraan untuk Leeds antara 2015 dengan 2017 – mendapat peluang berdepan satu lawan satu dengan penjaga gol pada minit ke-30.

Namun, peluang itu digagalkan menerusi asakan mantap Joe Rodon, yang meraikan tindakannya itu seolah-olah pasukannya baru menjaringkan gol.

Trafford sekali lagi bertindak cemerlang apabila menepis percubaan pemain Argentina, Nicolas Dominguez, melepasi palang gol.

Pemain pertahanan Switzerland, Nico Elvedi, turut diberi peluang membuat penampilan sulung bersama Leeds.

Gol pada minit ke-75 oleh James Justin mengesahkan tempat Leeds ke pusingan ketiga buat kali pertama dalam empat musim.

Gol tersebut bermula daripada hantaran Ethan Ampadu yang mencetuskan keadaan kucar-kacir di kawasan penalti, sebelum cubaan Lukas Nmecha yang disekat di atas garisan gol akhirnya disambar oleh James Justin menerusi satu rembatan pantas.

Meskipun keutamaan Forest musim ini adalah untuk kekal dalam Liga Perdana England (EPL), penyingkiran daripada Piala EFL pasti menyakitkan.

Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut dalam dua perlawanan buat pengurus baharu, Glasner, yang menurunkan pemain pertahanan Ivory Coast, Ousmane Diomande, buat kali pertama selepas dibeli dari kelab Portugal, Sporting, dengan nilai £34 juta.

Perlawanan EPL Forest seterusnya ialah menentang Liverpool di tempat lawan pada 29 Ogos.