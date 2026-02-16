BIRMINGHAM (England): Leeds United menewaskan Birmingham City 4-2 menerusi penentuan penalti untuk mara ke pusingan kelima Piala FA dalam perlawanan mereka di Stadium St Andrew’s pada 15 Februari.

Nmecha membuka jaringan untuk Leeds empat minit selepas separuh masa kedua bermula, tetapi Patrick Roberts menyamakan kedudukan untuk pasukan tuan rumah pada minit ke-89 sekali gus membawa perlawanan ke masa tambahan, dan akhirnya ke penentuan penalti.

Dalam penentuan penalti, penjaga gol Leeds, Lucas Perri, menyelamatkan percubaan Tommy Doyle pada kedudukan 2-2 manakala Roberts melepaskan percubaannya melepasi palang gol, sebelum Sean Longstaff menyempurnakan sepakan penalti penentu untuk membawa pasukan Liga Perdana England (EPL) itu melangkah seterusnya.

“Lucas bermain dengan hebat hari ini, sudah tentu dalam penentuan penalti.

“Kami telah meraih keputusan yang baik dan tentunya kami gembira kerana dapat mara. Setiap kali anda diundi ke pasukan di divisyen yang lebih rendah daripada anda, ramai orang menjangkakan anda akan bangkit dan menang, tetapi ia tidak pernah berlaku.

“Saya fikir pemain menunjukkan prestasi sangat baik hari ini. Akhirnya, ia bergantung kepada detik-detik tertentu dan kami lebih baik pada detik-detik penting hari ini,” kata Longstaff kepada TNT Sports.

Leeds hampir tidak mempunyai sebarang peluang tendangan ke gawang pada separuh masa pertama tetapi Jay Stansfield dari Birmingham pula hampir menjaringkan gol pada minit ke-11 dengan bola menuju ke arah gol, hanya untuk Perri berjaya menepisnya dengan baik.

Pelawat membuka jaringan pada minit ke-49, apabila Nmecha berjaya menyumbat ke gawang, dengan penyerang Jerman itu melepasi satu terjahan dan merembat dari jarak jauh untuk menewaskan Ryan Allsop di gawang.

Birmingham menekan untuk gol penyamaan dan mereka akhirnya berjaya meraih ganjaran pada minit ke-89 apabila Roberts merembat dari luar kotak penalti yang menghasilkan gol.

Kedua-dua pasukan hampir menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan sebelum perlawanan memasuki masa tambahan dan kemudian penalti.

Perri daripada Leeds berkata:

“Kami mempunyai rakaman video semasa membuat persediaan untuk tendangan penalti tetapi malangnya untuk dua penalti pertama mereka tidak mempunyai nombor pada jersi, jadi sukar bagi saya untuk melihatnya.