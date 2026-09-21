Lepas ukir sejarah Sukan SEA, Marissa ingin langkah lebih jauh di Sukan Asia

Lepas ukir sejarah Sukan SEA, Marissa ingin langkah lebih jauh di Sukan Asia Srikandi karate muda S’pura anggap pentas lebih besar sebagai peluang untuk uji sejauh mana dirinya mampu saing dengan atlet terbaik di benua Asia

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