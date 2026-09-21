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Lepas ukir sejarah Sukan SEA, Marissa ingin langkah lebih jauh di Sukan Asia
Lepas ukir sejarah Sukan SEA, Marissa ingin langkah lebih jauh di Sukan Asia
Srikandi karate muda S’pura anggap pentas lebih besar sebagai peluang untuk uji sejauh mana dirinya mampu saing dengan atlet terbaik di benua Asia
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Foto BH oleh SHAFIQ APANDI
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Lepas ukir sejarah Sukan SEA, Marissa ingin langkah lebih jauh di Sukan Asia
Pingat emas Sukan SEA 2025 mungkin pencapaian bersejarah buat Marissa Hafezan, tetapi atlet karate muda itu tidak mahu terlalu lama dibuai kejayaan tersebut.
Sebaliknya, menjelang penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi-Nagoya 2026, Marissa melihat pentas lebih besar itu sebagai peluang untuk menguji sejauh mana dirinya mampu bersaing dengan atlet terbaik di benua ini.
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