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Sekilas Berita
Liverpool bakal jadi ujian getir bagi Arsenal
Liverpool bakal jadi ujian getir bagi Arsenal
Pertembungan di Anfield bakal menjadi ujian awal musim dalam perebutan juara EPL
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Foto REUTERS
Foto AFP
Foto REUTERS
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Liverpool bakal jadi ujian getir bagi Arsenal
Arsenal setakat ini telah membuktikan bahawa mereka hampir tidak berdepan sebarang masalah dalam mempertahankan gelaran Liga Perdana England (EPL) musim ini, namun kunjungan mereka ke Anfield pada 2 November bakal menjadi ujian getir dalam misi tersebut.
Liverpool dilihat sebagai pasukan yang sukar ditundukkan oleh Arsenal, memandangkan pasukan kendalian Mikel Arteta mendapatinya sukar untuk menewaskan Liverpool meskipun ketika kempen kejayaan merangkul kejuaraan EPL musim lalu.
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