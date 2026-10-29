LONDON: Liverpool menewaskan Chelsea dalam penentuan sepakan penalti yang mendebarkan untuk mara ke suku akhir Piala Carabao, manakala juara bertahan, Manchester City, terselamat daripada ancaman penyingkiran ketika berdepan Brighton pada 28 Oktober.

Dalam pertembungan antara dua pengurus yang merupakan rakan sejak kecil, Andoni Iraola dan Xabi Alonso, pengurus Liverpool itu yang berjaya tersenyum lebar selepas aksi pusingan 16 terakhir di Anfield.

Keputusan seri 1-1 dalam masa penuh permainan membawa perlawanan ke penentuan penalti selepas pemain Chelsea, Morgan Rogers, menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-40, sebelum Cody Gakpo menyamakan kedudukan menerusi penalti tiga minit kemudian.

Pemain Chelsea, Valentin Barco, menyaksikan rembatannya terkena tiang dalam penentuan penalti sebelum pemain Liverpool, Kostas Tsimikas, mensia-siakan peluang untuk mengesahkan kemenangan apabila sepakannya melambung tinggi.

Percubaan Ryan Gravenberch pula digagalkan oleh penjaga gol Chelsea, Mike Penders.

Sementara itu, penjaga gol Liverpool, Giorgi Mamardashvili, bertindak cemerlang menyelamatkan sepakan Emmanuel Emegha untuk memastikan peluang Liverpool untuk menang kekal cerah.

Selepas Joe Gomez menyempurnakan sepakan buat Liverpool, rembatan pemain pertahanan Chelsea, Wesley Fofana, tersasar jauh, sekali gus mengesahkan kemenangan tuan rumah melalui penentuan penalti 6-5.

Ia merupakan kekalahan ketiga bekas pemain tengah Liverpool, Alonso, dalam tiga kunjungannya ke Anfield selaku pengurus, susulan kekalahan 0-4 Bayer Leverkusen kepada The Reds pada 2024 dan kekalahan 0-1 Real Madrid pada 2025.

Dalam kempen sulung mereka di Liverpool, bekas pengurus, Jurgen Klopp dan Arne Slot kedua-duanya berjaya membawa kelab itu mara ke final Piala Liga, dan kini Iraola berada di landasan tepat untuk mengikut jejak langkah mereka.

“Kami sangat gembira. Tiga kemenangan berturut-turut di padang sendiri amat penting. Kami sebelum ini bergelut di padang sendiri dalam saingan liga, tetapi kini kami akan berdepan Arsenal pada Ahad (31 Oktober),” kata Iraola yang bakal menentang kelab lamanya, Bournemouth, pada pusingan lapan terakhir.

Mengulas mengenai prestasi skuadnya, Alonso berkata:

“Setiap kali anda melangkah ke penentuan penalti, pasti ada pihak yang merasakan ia satu cara yang pedih untuk tersingkir daripada pertandingan ini.

“Kami mempamerkan aksi pada tahap yang baik dan inilah perkara yang dituntut apabila bertandang ke stadium seperti ini. Liga Perdana England (EPL) kekal menjadi tumpuan utama kami.”

Rogers meletakkan Chelsea di depan menerusi sepakan penalti pada minit ke-40 selepas Gravenberch mengasari Moises Caicedo.

Namun, Liverpool menyamakan kedudukan tiga minit kemudian menerusi penalti mereka sendiri apabila Gakpo tenang menyempurnakan sepakan susulan bola terkena tangan Fofana.

Sementara itu di Stadium Etihad, City berdepan tekanan hebat daripada Brighton dalam keputusan seri 2-2 sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti 4-3.

Pengurus City, Enzo Maresca, melakukan sembilan pertukaran pemain susulan kekalahan 2-1 pada 24 Oktober di tangan Aston Villa – yang menamatkan rekod kemenangan 100 peratus peneraju liga itu dalam kempen EPL.

Erling Haaland, Ruben Dias, Elliot Anderson, dan Gianluigi Donnarumma adalah antara bintang City yang direhatkan.

Brighton membuka tirai jaringan selepas 30 minit permainan apabila Malick Yalcouye menyudahkan percubaan Georginio Rutter untuk menewaskan penjaga gol City, Geronimo Rulli, dari jarak dekat.

Mateo Kovacic mengikat kedudukan buat City pada minit ke-40 perlawanan menerusi rembatan melencong ke penjuru gawang dari jarak jauh.

Rutter kembali meletakkan Brighton di depan dua minit selepas separuh masa kedua bermula, apabila menyudahkan hantaran lintang rendah Jaouen Hadjam.

Vitor Reis kemudian menanduk masuk sepakan percuma Rayan Cherki pada minit ke-72 untuk menyamakan kedudukan buat City.

Sepakan penalti Kovacic dinafikan oleh penjaga gol Brighton, Jason Steele, dalam penentuan tersebut, namun Rulli bertindak cemerlang menggagalkan sepakan pemain Brighton, Yasin Ayari dan Lewis Dunk, sekali gus mengesahkan tempat bagi City ke pusingan lapan terakhir.

Kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi dalam saingan EPL di Etihad pada 31 Oktober.