Ada kalanya, menjadi penyokong Bournemouth terasa seperti hidup dalam dunia simulasi.

Itulah yang berlaku pada 22 Oktober apabila Bournemouth menewaskan juara Eropah tujuh kali, AC Milan, 3-0 dalam perlawanan ketiga mereka di pentas Eropah.

Penyerang Bournemouth, Justin Kluivert, membuka jaringan di Stadium Vitality, 31 tahun selepas bapanya, Patrick Kluivert, menjaringkan gol kemenangan Ajax menentang Milan dalam final Liga Juara-Juara.

Selepas kelab mereka hampir dibubarkan akibat masalah kewangan pada 2008, tidak ramai penyokong Bournemouth membayangkan nama Kluivert suatu hari nanti tertera pada jersi pasukan.

“Ia luar biasa. Melihat sejarah kelab ini, memang sukar dipercayai. Tepat 15 tahun lalu, kami berada di tangga ke-17 Liga Satu,” kata pemain tengah Bournemouth, Ryan Christie, kepada TNT Sports.

“Ramai penyokong telah bersama kami sepanjang perjalanan ini. Malam dan kemenangan seperti ini amat istimewa.”

Lebih menarik, Milan menurunkan tiga pemain England dalam kesebelasan utama berbanding dua oleh Bournemouth.

Walaupun penjaga gol Milan, Mike Maignan, dibuang padang pada minit ke-27, Bournemouth sudah menguasai perlawanan sebelumnya.

Keputusan itu tidak mengejutkan meskipun Bournemouth hanya mengutip enam mata daripada tujuh perlawanan liga, manakala Milan menduduki tangga keempat Serie A.

Tiga pasukan yang ditewaskan Bournemouth musim ini - Real Sociedad, Sturm Graz dan Milan - semuanya pernah menyertai Liga Juara-Juara dalam tempoh tiga tahun lalu.

Bagi Bournemouth, kejayaan ini ibarat kisah dongeng. Namun, adakah ia mimpi ngeri buat kelab Eropah akibat penguasaan Liga Perdana England (EPL)?

Lima bulan selepas kegagalan penalti Arsenal menggagalkan sapu bersih kejuaraan Liga Juara-Juara, Liga Europa dan Liga Persidangan oleh kelab EPL, adakah ini satu lagi petanda penguasaan England?

Kelab England hanya kalah sekali dalam sembilan perlawanan Eropah minggu ini dan empat daripada 26 perlawanan musim ini, termasuk dua kekalahan Manchester United.

Sejak Liga Persidangan diperkenalkan lima musim lalu, belum ada liga menyapu bersih ketiga-tiga kejuaraan Eropah dalam satu musim, namun kelab EPL memenangi dua daripadanya dalam tiga musim berbeza.

Mereka turut memenangi kesemua 21 pertembungan kalah mati menentang kelab luar England dalam Liga Europa dan Liga Persidangan sepanjang dua musim lalu.

Mereka hanya tersingkir dalam dua pertembungan, kedua-duanya di tangan kelab EPL lain.

Namun, di sebalik penguasaan itu, kejuaraan Liga Juara-Juara masih sukar dimenangi kebanyakan kelab EPL, dengan hanya Manchester City merangkul trofi itu lima tahun lalu.

Mengapakah kelab England begitu unggul dalam kejohanan Eropah peringkat kedua, tetapi gagal mencatat kejayaan berterusan dalam Liga Juara-Juara?

Faktor kewangan memainkan peranan besar. Sebanyak 15 kelab EPL tersenarai dalam kelompok 30 terkaya Deloitte 2026.

Tidak hairanlah kelab England jauh mengatasi pasukan lain dalam saingan Liga Europa dan Liga Persidangan.

Pendapatan hak penyiaran liga itu melebihi £1.37 bilion ($2.35 bilion) semusim, menyamai gabungan empat liga utama Eropah yang lain.

Brighton jauh mengatasi kelab lain dari segi kekayaan dalam Liga Persidangan musim ini, manakala Bournemouth dan Crystal Palace turut berada dalam kelompok 30 kelab terkaya musim lalu.

Musim lalu, Aston Villa mudah menewaskan Freiburg dalam final Liga Europa, dengan pendapatan lebih dua kali ganda berbanding kelab Jerman itu.

Crystal Palace menjuarai Liga Persidangan selepas menewaskan Rayo Vallecano dalam final, dengan pendapatan hampir empat kali ganda berbanding lawannya.

Pada 2025, Tottenham menewaskan Manchester United dalam final Liga Europa, meskipun masing-masing menamatkan saingan EPL di tangga ke-17 dan ke-15.

Pada musim 2022-23, West Ham menjuarai Liga Persidangan meskipun menduduki tangga ke-14 liga.

Semua bukti menunjukkan kekuatan keseluruhan EPL. Tanpa kelab terkaya Eropah, England menguasai saingan.

Jendela perpindahan musim panas turut membuktikan kesukaran kelab Eropah bersaing dengan EPL, sekali lagi mencatat rekod perbelanjaan perpindahan £3.49 bilion, jauh melebihi perbelanjaan liga pesaing.

Daripada 20 perpindahan termahal musim panas, hanya enam tidak melibatkan kelab divisyen utama England.

Kini, kelab EPL di luar kelompok enam kelab utama mampu menewaskan kelab terkemuka Eropah dalam persaingan mendapatkan pemain.

Dengan tawaran gaji umumnya lebih tinggi, EPL semakin menjadi destinasi pilihan ramai pemain berbakat Eropah.

“Selain beberapa kelab ternama dunia seperti Real Madrid, Barcelona, PSG dan Bayern Munich, saya rasa tiada kelab lain yang mampu berbelanja sebanyak kelab EPL,” kata pakar kewangan bola sepak, Kieran Maguire, pada Ogos lalu.

“Ramai pemain luar negara kini memilih England berbanding negara Eropah lain kerana tawaran gaji lebih lumayan.”

Eropah masih menguasai Liga Juara-Juara. Di sebalik kejayaan kelab EPL dalam Liga Europa dan Liga Persidangan, Liga Juara-Juara kekal sebagai cabaran sukar.

Walaupun Barcelona, Real Madrid dan Bayern Munich tewas kepada kelab England dalam fasa liga Liga Juara-Juara yang diperluas musim lalu, keadaannya jauh berbeza dalam perlawanan penentuan.

Dalam dua musim lalu, lapan daripada sembilan kelab England disingkirkan oleh empat kelab terkaya dalam senarai Deloitte Football Money League, menurut laporan terbaharu Januari 2026.

Musim lalu, Chelsea, Manchester City, Newcastle dan Liverpool tersingkir dengan agregat jaringan 25-6.

Tiada kelab England dalam kumpulan empat teratas senarai Deloitte, yang didahului Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich dan Paris Saint-Germain (PSG).

Tiga daripada kelab itu merangkul lima kejuaraan Liga Juara-Juara dalam tujuh tahun lalu.

Kelab England masih antara pencabar utama Liga Juara-Juara. Arsenal tewas menerusi penentuan sepakan penalti dalam final musim lalu, manakala Manchester City muncul juara pada 2023.

Namun, dengan hanya satu kelab England mara ke final dalam tiga edisi terakhir, kelab elit EPL masih gagal mengulangi penguasaan mereka di kejohanan Eropah lain pada peringkat tertinggi.