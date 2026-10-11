Pertembungan antara Liverpool dengan Manchester City di Anfield berlaku dengan momentum, tekanan dan kontroversi semuanya memuncak dalam salah satu perlawanan terbesar Liga Perdana England (EPL).

Liverpool belum tewas dalam lima perlawanan pembukaan mereka, namun kelihatan kurang ketajaman apabila mencatatkan dua kemenangan.

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