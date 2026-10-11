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Sekilas Berita
Mampukah Liverpool manfaat ‘tekanan’ luar padang Man City?
Mampukah Liverpool manfaat ‘tekanan’ luar padang Man City?
Kededua pasukan belum kalah dalam liga musim ini dengan Liverpool punyai kelebihan aksi di padang sendiri, namun City turut bersemangat mahu terus kekal di tangga teratas EPL, tidak terjejas kontroversi luar padang
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Foto REUTERS
Foto REUTERS
Foto AFP
Foto AFP
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mampukah Liverpool manfaat ‘tekanan’ luar padang Man City?
Pertembungan antara Liverpool dengan Manchester City di Anfield berlaku dengan momentum, tekanan dan kontroversi semuanya memuncak dalam salah satu perlawanan terbesar Liga Perdana England (EPL).
Liverpool belum tewas dalam lima perlawanan pembukaan mereka, namun kelihatan kurang ketajaman apabila mencatatkan dua kemenangan.
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