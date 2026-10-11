Mampukah Liverpool manfaat ‘tekanan’ luar padang Man City? Kededua pasukan belum kalah dalam liga musim ini dengan Liverpool punyai kelebihan aksi di padang sendiri, namun City turut bersemangat mahu terus kekal di tangga teratas EPL, tidak terjejas kontroversi luar padang

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