LONDON: Kali ketiga akhirnya membawa tuah buat Alexander Isak selepas sepakan awal tersasar pada separuh masa pertama dan hantaran yang melambung tinggi melepasi palang gawang lawan pada separuh masa kedua.

Sepakannya itu mengundang gelak ketawa peminat tuan rumah — namun kemenangan Liverpool di padang Bournemouth turut dibina hasil pertahanan mereka yang semakin kukuh.

Penyerang Sweden itu menjaringkan gol keempatnya musim ini dengan penuh cekap, diiringi laungan ‘Isak’s a Red’ daripada penyokong pasukan pelawat, lama selepas wisel penamat ditiupkan, sudah cukup menjelaskan segala-galanya.

Namun, yang lebih wajar diberi perhatian adalah semakin berkurangnya gol yang membolosi gawang Liverpool. Persembahan mereka jauh daripada sempurna pada kepulangan Andoni Iraola – bekas pengurus Bournemouth – namun pertahanan mereka kekal kukuh.

Pasukan bimbingan Iraola kini telah mengekalkan tiga perlawanan berturut-turut tanpa gawang sendiri dibolosi dalam Liga Perdana England (EPL) – kali pertama Liverpool mencatatkan pencapaian sedemikian sejak September 2024.

Meskipun banyak diperkatakan mengenai barisan penyerang tiga pemain mereka yang masing-masing berharga lebih £100 juta ($171 juta), Liverpool kini semakin sukar untuk ditumpaskan di bawah kepimpinan Iraola.

“Semakin kerap mereka bermain bersama, semakin kukuh barisan pertahanan kami,” kata Iraola, yang pasukannya kekal tidak kalah dalam semua pertandingan.

“Virgil (van Dijk), Jeremy (Jacquet), Ronald (Araujo) dan Milos (Kerkez)... mereka semakin memahami satu sama lain dan semakin mantap.”

Dua pemain veteran yang boleh diharap – penjaga gol Alisson dan pemain pertahanan tengah Van Dijk – tampil cemerlang, dengan Alisson bertindak cemerlang bagi menyelamatkan gawangnya pada separuh masa pertama ketika menghalang percubaan penyerang Bournemouth, Evanilson.

Namun, mungkin perkembangan paling positif bagi kempen Liverpool setakat ini ialah kemunculan Jacquet.

“Saya rasa beliau telah menunjukkan banyak perkara yang baik sejauh ini... beliau masih muda, banyak yang perlu dipelajari dan banyak yang boleh diberikannya. Mari kita teruskan momentum ini,” kata Van Dijk.

Jacquet, 21 tahun, telah diturunkan dalam kesebelasan utama dalam setiap perlawanan EPL sejak berpindah dari Rennes dengan yuran pemindahan £60 juta pada musim panas lalu, dan kini bersedia untuk membuat penampilan sulungnya bersama Perancis sempena rehat antarabangsa, selepas menerima panggilan daripada jurulatih baru Les Bleus, Zinedine Zidane.

“Saya gembira untuknya kerana beliau turut menerima panggilan antarabangsa pertamanya. Beliau juga masih muda dan telah menyesuaikan diri dengan sangat baik di Liga Perdana,” kata Iraola.

“Pada perlawanan awal, beliau merasakan kesan fizikal daripada perubahan rentak permainan dan saya terpaksa menggantikannya.

“Hari ini merupakan satu langkah ke hadapan. Beliau kelihatan mantap sehingga akhir perlawanan. Saya rasa beliau berada dalam keadaan fizikal yang baik dan saya harap beliau dapat teruskan perkembangannya.”

Iraola bersikap profesional sepanjang kepulangannya ke Bournemouth, dengan berkata sebelum perlawanan bahawa masa untuk berbicara akan tiba selepas perlawanan tamat.

Beliau kelihatan agak kecewa sepanjang sebahagian besar perlawanan, apabila Liverpool bergelut untuk mengawal permainan, tetapi pasukan bergelar The Reds itu bangkit selepas rehat dan wajar meraih kemenangan, menurut Iraola, yang menepati kata-katanya sendiri.

Dengan sembilan mata daripada kemungkinan 15 mata dalam EPL, serta kemenangan di Anfield dalam Liga Juara-Juara dan Piala Carabao, Iraola telah menikmati permulaan yang secara keseluruhannya positif di Liverpool.

Jurulatih berusia 44 tahun itu menjadi jurulatih pertama yang kekal tidak dikalahkan dalam lima perlawanan liga pertamanya mengetuai Liverpool – meraih dua kemenangan dan tiga seri – sejak pencapaian Joe Fagan pada September 1983.

“Secara keseluruhannya, kami telah menunjukkan peningkatan sejak perlawanan awal. Ada beberapa perkara yang masih perlu kami perbaiki. Saya gembira ini merupakan perlawanan liga ketiga berturut-turut tanpa gawang kami dibolosi”, kata Iraola. – Agensi berita.