PORTO (Portugal): Pemain Norway, Erling Haaland, menjaringkan dua gol sedang Manchester City memulakan kempen Liga Juara-Juara mereka dengan kemenangan 2-0 menentang kelab Portugal, FC Porto, pada 8 September.

Sementara itu, dalam aksi pembukaan liga tersebut di Madrid, Real Madrid menewaskan pasukan pelawat 2-1 akibat dua kesilapan ‘mahal’ yang dilakukan Inter Milan.

Tiga percubaan Haaland dinafikan oleh aksi cemerlang penjaga gol Porto, Diogo Costa, pada separuh masa pertama.

Namun penyerang itu tidak dapat dihalang pada minit ke-47 apabila tandukannya memasuki penjuru bawah gawang.

Porto terus mengasak City sepanjang baki separuh masa kedua, namun skuad kendalian Enzo Maresca itu gagal ditewaskan meskipun kerap melakukan kesilapan mudah di Stadium do Dragao, Porto.

Haaland menonjolkan kelebihan kualiti permainan antara kedua-dua pasukan apabila menjaringkan bola dengan kemas ke penjuru bawah gawang pada masa kecederaan untuk menjadi penjaring gol ketiga tertinggi sepanjang zaman City dengan keseluruhan 167 gol.

“Kami berdepan tekanan besar untuk menampilkan aksi terbaik di pentas terbesar, dan itulah yang kami lakukan hari ini,” kata Haaland.

“Ini perlawanan yang perlu dimenangi dan kami telah mencatat permulaan musim yang hebat.

“Dalam Liga Juara-Juara, anda perlu menang dalam perlawanan, jika tidak, anda secara tiba-tiba akan berdepan tekanan besar, dan kemudian anda tidak dapat menjangka apa yang bakal berlaku,” tambahnya.

Di Madrid, jurulatih Real, Jose Mourinho, berdepan kelab lamanya di Stadium Bernabeu di mana beliau pernah memimpin Inter meraih kejuaraan Liga Juara-Juara menentang Bayern Munich pada 2010.

Pasukan pelawat itu memberi tentangan sengit kepada Real dalam perlawanan pembukaan tersebut.

Penjaga gol Real, Courtois, berulang kali perlu menyelamatkan skuad itu daripada ancaman Inter, yang menguasai perlawanan dengan penguasaan bola melebihi 64 peratus.

Namun, skuad kendalian Cristian Chivu berkenaan terpaksa membayar harga mahal akibat dua kesilapan pada benteng pertahanan.

Real mendahului apabila penyerang, Kylian Mbappe, mengasak pemain lawan, Yann Bisseck, sehingga hilang kawalan bola, sebelum Brahim Diaz mengambil bola tersebut lalu melepaskan hantaran kepada penyerang Perancis itu untuk menjaringkan gol pertama pasukannya pada minit ke-14.

Courtois pula menepis sepakan percuma Hakan Calhanoglu, sebelum penjaga gol Inter, Martinez, ‘menghadiahkan’ gol kedua Real apabila cuba menggelecek melepasi Federico Valverde dalam kawasan golnya sendiri.

Tindakannya membuka peluang kepada Valverde untuk menendang bola ke dalam jaring pada minit ke-23.

Pemain tengah Real, Jude Bellingham, pula terlepas peluang jarak dekat sebelum separuh masa pertama tamat dan Inter terus mengasak pasukan lawan selepas rehat.

Pada minit ke-76, Inter akhirnya menjaringkan gol menerusi pemain tengah, Carlos Augusto, yang menyempurnakan hantaran silang rendah Lautaro Martinez.

Keputusan 2-1 itu kekal tidak berubah hingga wisel penamat dibunyikan.

“Saya fikir kami mempamerkan aksi cemerlang pada separuh masa pertama, tetapi saya tidak layak mendapat anugerah Pemain Terbaik Perlawanan hari ini. Courtois yang lebih layak kerana beliau menyelamatkan kami dengan persembahan luar biasa,” kata Valverde kepada media Sepanyol, Movistar Plus.

Sementara itu di Stadium Jan Breydel, Aston Villa meraih kemenangan 3-2 di tempat lawan menentang kelab Belgium, Club Brugge, selepas menjaringkan tiga gol pada separuh masa pertama. – AFP, Reuters.