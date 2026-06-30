Martinelli bawa Brazil ke pusingan 16 terakhir selepas tundukkan Jepun

Martinelli bawa Brazil ke pusingan 16 terakhir selepas tundukkan Jepun

Martinelli bawa Brazil ke pusingan 16 terakhir selepas tundukkan Jepun

HOUSTON (Texas): Brazil mara ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia selepas pemain gantian Gabriel Martinelli menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 untuk menewaskan Jepun 2-1 pada 29 Jun.

Pemain sayap kelab Arsenal itu meledak gol pada saat akhir di Houston bagi memastikan Brazil, juara dunia lima kali itu akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway di New Jersey pada 6 Julai.

Pemain tengah Jepun, Kaishu Sano, mengejutkan Brazil apabila menjaringkan gol solo pada minit ke-29 selepas kesilapan lawan.

Pasukan Brazil menyamakan kedudukan 11 minit selepas separuh masa kedua bermula menerusi tandukan pemain tengah Casemiro, sebelum Martinelli memastikan kemenangan pada penghujung perlawanan.

“Saya tidak dapat menggambarkan kegembiraan yang saya rasakan. Melihat semua penyokong, ibu bapa dan rakan saya berdiri, saya benar-benar tidak dapat menjelaskannya,” kata Martinelli.

Sejarah memihak kepada Brazil kerana Jepun belum pernah memenangi perlawanan pusingan kalah mati Piala Dunia, manakala Brazil paling banyak menjulang trofi itu.

Namun Brazil masih memburu kejuaraan pertama sejak 2002, manakala Jepun dianggap mampu mencipta kejutan.

Brazil sedang memburu piala bola sepak paling unggul buat kali pertama dalam 24 tahun.

Casemiro memuji pasukannya kerana kekal tenang hingga wisel penamat.

“Saya tahu peluang itu akan datang. Pasukan ini wajar dipuji kerana kekal tenang sepanjang perlawanan,” katanya.

“Apabila anda menjaringkan gol, seluruh pasukan turut menjaringkannya, dan apabila anda menderita, seluruh pasukan turut menderita,” kata Casemiro yang meninggalkan Manchester United pada musim panas ini.

Di hadapan 68,777 penonton, Brazil menguasai permainan awal.

Imej penyerang Brazil, Neymar, yang berada di bangku simpanan dipaparkan di skrin gergasi menyebabkan sorakan penyokong Brazil semakin kuat.

Pemain pertahanan Jepun, Kaishu Sano, dilayangkan kad kuning selepas mengasari penyerang Brazil, Vinicius Junior, sebelum penyerang Brazil, Matheus Cunha, memaksa penjaga gol Zion Suzuki menepis percubaannya.

Jepun, yang menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan di laman sendiri pada Oktober lalu untuk kemenangan pertama ke atas gergasi Amerika Selatan itu, kemudian menguasai permainan.

Sejurus sebelum minit ke-30, anak buah Hajime Moriyasu membuka jaringan selepas pemain pertahanan Brazil, Danilo, kehilangan bola akibat hantaran cuai.

Sano, salah seorang daripada empat perubahan dalam kesebelasan utama Jepun selepas seri 1-1 dengan Sweden pada akhir peringkat kumpulan, merampas bola di bulatan tengah sebelum mudah melepasi Casemiro, 34 tahun, yang sudah dilayangkan kad kuning.

Pemain tengah Mainz itu kemudian mara dan menewaskan penjaga gol Alisson dengan rembatan untuk gol pertamanya bersama skuad kebangsaan.

Penyokong Brazil mula gelisah, mengeluh setiap kali serangan terhenti atau hantaran dibuat ke belakang.

Brazil, yang kali terakhir menjuarai Piala Dunia pada 2002, kelihatan goyah di bahagian pertahanan dan kurang bahaya ketika menyerang.

Carlo Ancelotti, ketua jurulatih Brazil, kemudian memasukkan penyerang Endrick Felipe Moreira de Sousa menggantikan Lucas Paqueta yang cedera pada waktu rehat.

Jepun mempertahankan kelebihan gol mereka apabila Takehiro Tomiyasu dua kali menahan bola di atas garisan gol.

Brazil akhirnya menyamakan kedudukan apabila Martinelli membuat hantaran tepat kepada Casemiro yang menanduk masuk tanpa kawalan.

Penyerang Vinicius Junior kemudian hampir meletakkan Brazil di depan tetapi percubaannya terkena tiang. Brazil terus menguasai permainan sambil memburu gol kemenangan.