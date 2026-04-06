Apr 6, 2026 | 2:31 PM
Masa kecederaan panjang 11 minit di West Ham cetus kontroversi
Pemain pertahanan West Ham United, Axel Disasi (kanan), menjaringkan gol penyamaan pada minit keenam masa kecederaan ketika menentang Leeds United, sekali gus mengheret perlawanan suku akhir Piala FA ke masa tambahan. - Foto AFP
LONDON: Wujud perbezaan ketara dalam tempoh masa kecederaan dalam dua perlawanan suku akhir Piala FA, melibatkan pertemuan West Ham United dengan Leeds United pada 5 April, berbanding pertembungan Manchester City dengan Liverpool pada 4 April.
Di Stadium London, pengadil Craig Pawson, menambah masa sehingga 11 minit yang membenarkan tuan rumah, West Ham, bangkit daripada ketinggalan 0-2 dengan Leeds, untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan dan penentuan penalti.
