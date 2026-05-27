MANCHESTER: Kepulangan Scotland ke pentas Piala Dunia selepas penantian panjang diraikan dengan cara cukup unik apabila jaringan sensasi Scott McTominay kini diabadikan pada wang kertas edisi khas 20 paun ($34.36).

Bank of Scotland memperkenalkan wang kertas terhad itu yang memaparkan aksi sepakan gunting pemain tengah Napoli berkenaan ketika membantu Scotland menewaskan Denmark 4-2 sekali gus menempah tiket ke Piala Dunia 2026.

