McTominay ‘hiasi’ wang kertas edisi khas Scotland
May 27, 2026 | 1:28 PM
Pemain bola sepak Scotland, Scott McTominay, kini diabadikan pada wang kertas edisi khas 20 paun - Foto FACEBOOK MAXCRAFT’S
MANCHESTER: Kepulangan Scotland ke pentas Piala Dunia selepas penantian panjang diraikan dengan cara cukup unik apabila jaringan sensasi Scott McTominay kini diabadikan pada wang kertas edisi khas 20 paun ($34.36).
Bank of Scotland memperkenalkan wang kertas terhad itu yang memaparkan aksi sepakan gunting pemain tengah Napoli berkenaan ketika membantu Scotland menewaskan Denmark 4-2 sekali gus menempah tiket ke Piala Dunia 2026.
