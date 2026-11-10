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Sekilas Berita
Meski kemalangan, pelumba muda enggan mengalah kejar impian MotoGP
Meski kemalangan, pelumba muda enggan mengalah kejar impian MotoGP
Aariz Haqqi jaya duduki tempat ketiga kejohanan kebangsaan MSS di M’sia pada 2025, cipta sejarah sebagai pelumba S’pura pertama naiki podium dalam siri MiniGP antarabangsa
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Foto BH oleh FANDY RAZAK
Foto HAQQI RACING MEDIA
Nov 10, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Meski kemalangan, pelumba muda enggan mengalah kejar impian MotoGP
Baru empat hari berlalu sejak satu kemalangan yang mematahkan tulang selangkanya.
Namun, apabila ibunya bertanya sama ada dia mahu berlumba lagi, Aariz Haqqi Adil sudah ada jawapannya – dia tetap mahu meneruskannya.
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