Baru empat hari berlalu sejak satu kemalangan yang mematahkan tulang selangkanya.

Namun, apabila ibunya bertanya sama ada dia mahu berlumba lagi, Aariz Haqqi Adil sudah ada jawapannya – dia tetap mahu meneruskannya.

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