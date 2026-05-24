‘Mimpi ngeri’ tersingkir ke liga bawah menanti Spurs, maruah kelab jadi taruhan
Spurs perlu seri atau menang pertarungan terakhir liga untuk selamat, West Ham pikul tugas lebih berat, meski kemenangan tidak jamin kedudukan dalam EPL musim depan
May 24, 2026 | 5:30 AM
Selepas perebutan gelaran Liga Perdana England (EPL) berakhir dengan kurang dramatik apabila Arsenal berjaya muncul juara dengan baki satu perlawanan, tumpuan kini beralih kepada persaingan sengit di kelompok bawah liga pula.
Tottenham Hotspur, yang memerlukan sekurang-kurangnya satu mata ketika menentang Chelsea untuk jamin kekal dalam EPL, sekali gus mengurangkan tekanan menjelang aksi terakhir menentang Everton, bagaimanapun gagal mencapai hasratnya itu.
