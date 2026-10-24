BARCELONA: Jurulatih Real Madrid, Jose Mourinho, akan menghidupkan semula salah satu persaingan paling sengit dalam bola sepak Eropah pada 25 Oktober apabila beliau mengendalikan perlawanan ‘Clasico’ pertamanya sejak kembali ke kelab itu, dengan pendahulu La Liga dan musuh ketat, Barcelona, menantinya di Camp Nou.

Tempoh pertama pengendali veteran Portugal itu di Madrid sebahagian besarnya menyaksikan usahanya untuk menamatkan dominasi Barcelona di bawah kendalian Pep Guardiola, manakala hubungan antara dua gergasi Sepanyol itu merosot ke tahap paling buruk.

Mourinho berjaya memecahkan dominasi Barcelona dengan membawa Real merangkul gelaran juara Sepanyol pada 2012 – kemuncak pencapaiannya dari 2010 hingga 2013.

Pertandingan ‘Clasico’ menjadi semakin mendapat tumpuan sepanjang tempoh tersebut apabila beliau dan barisan kejurulatihannya kerap bertelagah dengan pegawai Barcelona di sisi padang serta saling tuduh-menuduh di media.

Jurulatih berusia 63 tahun itu pernah berkhidmat sebagai pembantu jurulatih di Barcelona di bawah bimbingan Bobby Robson dan Louis van Gaal pada 1990-an, tetapi diketepikan untuk jawatan pengendali yang diberikan kepada Guardiola pada 2008 apabila kelab Catalan itu menggantikan Frank Rijkaard.

Pertelingkahan kerap Mourinho dengan Guardiola, Lionel Messi, malah dengan ikon Real sendiri seperti penjaga gawang Sepanyol, Iker Casillas, kadangkala mencalar pencapaian beliau bersama kelabnya itu.

Insiden paling kontroversi dan mencetuskan kemarahan berlaku apabila Mourinho mencucuk jarinya ke mata penolong jurulatih Barcelona ketika itu, Tito Vilanova, pada Ogos 2011.

Terdahulu pada tahun itu, kededua Real dan Barca bertembung sebanyak empat kali dalam tempoh hanya 18 hari, menggambarkan betapa sengitnya persaingan tersebut.

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Perlawanan pertama adalah dalam saingan La Liga yang berakhir dengan keputusan seri 1-1, sekali gus membantu Barcelona mengorak langkah untuk mengekalkan kejuaraan Sepanyol manakala Mourinho dan Real terpaksa berpuas hati sebagai naib juara.

Real menewaskan Barcelona untuk merangkul kejuaraan Copa del Rey pada perlawanan kedua, menerusi gol kemenangan jaringan Cristiano Ronaldo pada masa tambahan.

Seterusnya, skuad Catalan itu mengatasi Los Blancos (gelaran Real) dalam perlawanan separuh akhir pertama dan kedua Liga Juara-Juara, memenangi perlawanan pertama 2-0 di Stadium Santiago Bernabeu selepas pertahanan Real, Pepe, dilayangkan kad merah.

Mourinho menyifatkan keputusan itu sebagai satu “skandal”.

Barcelona mengikat Real dengan keputusan seri 1-1 pada perlawanan kedua untuk layak ke final yang kemudiannya menyaksikan mereka menjulang trofi kejuaraan.

Pada tempoh inilah Guardiola menyatakan bahawa beliau tidak larat dan tidak akan bersaing dengan “bos” Mourinho di bilik sidang akhbar.

Mourinho tampak memulakan tugasnya dengan baik dalam tempoh penggal kedua di Madrid.

Jurulatih itu melayangkan cetakan kertas insiden selepas tewas dalam perlawanan derbi bagi mendakwa Atletico Madrid sepatutnya dilayang dua kad merah.

Beliau kemudian enggan menghadiri sidang akhbar selepas Vinicius Jr dibuang padang ketika menentang Villarreal.

Ramai percaya Mourinho menggunakan taktik sebegitu bagi mengalihkan tekanan daripada pasukannya apabila mereka gagal mempamerkan prestasi terbaik.

Apa jua taktiknya nanti, bekas pengurus dalam Liga Perdana England itu perlu mengembalikan sentuhan ajaibnya bagi memastikan kemenangan Real ke atas musuh ketatnya itu, kini pimpinan Hansi Flick – sebagai bukti kepercayaan yang diletakkan oleh presiden Real, Florentino Perez, untuk melantiknya semula bukan satu keputusan yang sia-sia. – AFP.

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