MADRID: Dua gol dari penyerang berbakat, Kylian Mbappé, membantu Real Madrid menewaskan Sevilla 4-1 di Stadium Santiago Bernabéu, Madrid pada 18 Oktober.

Ia turut merapatkan jurang mata dengan pendahulu LaLiga, Barcelona, kepada enam mata.

Kemenangan itu berlaku seminggu sebelum Real Madrid dan Barcelona bersemuka dalam perlawanan El Clásico di Stadium Camp Nou, Sepanyol.

Barcelona sebelum itu membelasah Real Betis 5-2 di Stadium Estadio de La Cartuja, Seville pada 17 Oktober.

Pengurus Real Madrid, José Mourinho, menurunkan pemain sayap, Yan Diomande bagi menggantikan Vinícius Júnior yang digantung perlawanan, manakala Arda Güler diberi peranan di bahagian tengah.

Real Madrid membuka jaringan pada minit ke-30 menerusi Güler selepas menerima hantaran Diomande, yang terlebih dahulu mendapat bola daripada pemain tengah Jude Bellingham.

Güler kemudian melepaskan rembatan dari luar kotak penalti yang menerjah penjuru atas gawang, menewaskan penjaga gol Sevilla, Odysseas Vlachodimos.

Bagaimanapun, Sevilla turut mempertikaikan kejadian pada pertengahan babak pertama itu apabila Güler dilihat seperti menyiku Peque, namun tidak dikenakan sebarang tindakan.

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Pengurus Sevilla, Luis García Plaza, menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap keputusan pengadil yang tidak melayangkan kad merah kepada Güler.

“Kami dinafikan peluang untuk bermain 11 menentang 10. Kami sepatutnya bermain dengan kelebihan seorang pemain sejak minit ke-25,” katanya.

Mourinho pula berkata beliau belum melihat rakaman yang membuktikan Güler menyiku Peque.

Mbappé menggandakan kelebihan tuan rumah tujuh minit kemudian selepas menerima hantaran tumit Bellingham, sebelum melakukan pusingan badan yang memukau untuk melepasi pertahanan Sevilla.

Penyerang Perancis itu seterusnya memperdayakan Vlachodimos sebelum menolak bola ke dalam gawang.

Mbappé terus menyerlah apabila memperoleh sepakan penalti selepas dijatuhkan oleh pemain pertahanan Sevilla, Andrés Castrín, pada minit ke-63.

Beliau menyempurnakan sepakan itu menggunakan teknik Panenka dengan mencungkil bola perlahan ke tengah gawang, meletakkan Real Madrid di ambang kemenangan.

Sevilla merapatkan jurang menerusi jaringan pemain tengah gantian, Manu Bueno, 10 minit sebelum tamat perlawanan.

Bagaimanapun, Diomande menjaringkan gol keempat Real Madrid menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti dua minit kemudian.

Mourinho turut mengulas persembahan pasukannya yang masih berusaha meningkatkan keserasian.

"Kami bermain dengan sangat baik... kami sebuah pasukan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi. Kami baru sahaja bersama dalam tempoh yang singkat," katanya kepada Real Madrid TV.

Kemenangan itu menyaksikan Real Madrid naik ke tangga ketiga dengan 21 mata, satu mata di belakang Atletico Madrid, manakala Sevilla menduduki tangga keenam dengan 14 mata. – Reuters.

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