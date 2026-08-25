LONDON: Jurulatih Chelsea, Xabi Alonso meraikan kemenangan sulungnya di Liga Perdana England (EPL) dengan memuji barisan serangannya, terdiri daripada Joao Pedro, Morgan Rogers dan Cole Palmer, yang mempamerkan aksi cemerlang dalam kemenangan 3-2 ke atas Fulham dalam derbi London pada 24 Ogos.

“Mereka akan menjadi bahagian penting dalam pembinaan pasukan ini,” kata jurulatih dari Sepanyol itu.

“Mereka perlu memikul tanggungjawab. Mereka perlu memimpin dan mendorong pemain lain kerana jika mereka beraksi cemerlang, pemain lain akan mengikut jejak mereka.”

Pedro memberikan Chelsea pendahuluan selepas 31 saat menerusi hantaran Palmer. Palmer kembali mempamerkan aksi memukau yang menggegarkan EPL sejak berpindah dari Manchester City pada 2023.

Rogers, pembelian termahal dalam sejarah Chelsea dari Aston Villa pada musim panas, menjaringkan gol pada penampilan sulungnya untuk mengembalikan Chelsea ke hadapan pada minit ke-41.

Pedro, kemudian mencipta peluang buat Palmer pada awal babak kedua untuk menjadikan kedudukan 3-1 kepada Chelsea menerusi rembatan bersudut yang melepasi celah kaki penjaga gol Fulham, Bernd Leno.

Gol daripada pemain tengah Fulham, Josh King dan penyerang Gonzalo Garcia memastikan pasukan itu terus memberikan tentangan hebat, dengan jaringan Garcia merapatkan kedudukan kepada 3-2. 

Namun, 18 percubaan Chelsea, termasuk enam yang tepat pada sasaran, memberikan keyakinan kepada penyokong Chelsea terhadap kebangkitan pasukan itu selepas menduduki tempat ke-10 musim lalu.

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Penyokong Chelsea dengan gembira kembali menyanyikan lagu Palmer, yang jarang kedengaran musim lalu ketika beliau bergelut dengan kecederaan.

“Saya sangat gembira untuk Cole kerana seronok melihatnya bermain dengan bertenaga, bebas dan penuh tanggungjawab, membantu pasukan serta merasakan peranannya penting. Kami memerlukan semua itu dalam pasukan,” kata Alonso.

“Jika Cole terus berasa begini, kami akan menjadi pasukan yang lebih baik, Chelsea yang lebih baik.”

Pengurus Fulham, Alvaro Arbeloa, bekas rakan sepasukan Alonso di Liverpool dan Sepanyol yang turut membuat penampilan sulung sebagai jurulatih di EPL, berkata gol awal Chelsea menyukarkan permainan pasukannya.

Namun, beliau memuji pemainnya kerana kekal dengan permainan bertenaga dan tekanan tinggi. Bek kiri Fulham, Antonee Robinson, hampir menyamakan kedudukan 3-3, namun lambungannya yang melepasi penjaga gol Chelsea, Robert Sanchez, tersasar.

“Pemain saya melakukan apa yang perlu dilakukan,” kata Arbeloa. “Saya tidak boleh gembira kerana kami tewas. Kami mahu menang untuk penyokong kami. Tetapi saya fikir inilah cara kami perlu bermain. Kami akan terus bermain begini, tidak kira siapa lawan kami.” – Agensi berita

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