SEPANG: Pelumba Red Bull, yang juga juara dunia empat kali, Max Verstappen, muncul juara Grand Prix (GP) Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang (SIC), Malaysia, pada 4 Oktober, dalam perlumbaan penuh drama dan tertunda sebentar kerana hujan lebat.

Kemenangan pertama yang diraih musim ini, sekali gus mengulangi pencapaian gemilang sembilan tahun lalu apabila Verstappen, pemandu Belanda-Belgium itu, turut muncul juara pada edisi terakhir GP Malaysia di litar yang sama.