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‘Ngauman’ sang juara Verstappen di Sepang
‘Ngauman’ sang juara Verstappen di Sepang
‘Ngauman’ sang juara Verstappen di Sepang
SEPANG: Pelumba Red Bull, yang juga juara dunia empat kali, Max Verstappen, muncul juara Grand Prix (GP) Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang (SIC), Malaysia, pada 4 Oktober, dalam perlumbaan penuh drama dan tertunda sebentar kerana hujan lebat.
Kemenangan pertama yang diraih musim ini, sekali gus mengulangi pencapaian gemilang sembilan tahun lalu apabila Verstappen, pemandu Belanda-Belgium itu, turut muncul juara pada edisi terakhir GP Malaysia di litar yang sama.
Tempat kedua menjadi milik pemandu Italy, Kimi Antonelli, manakala pemandu Britain dari pasukan Ferrari, Lewis Hamilton, berada di tempat ketiga. – Agensi berita.