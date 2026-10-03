SEPANG: Pelumba Red Bull, Max Verstappen, meraih petak pertama musim ini pada Grand Prix Formula 1 Bahrain di Malaysia pada 3 Oktober, membuktikan beliau kekal sebagai yang terbaik di litar Sepang yang mencabar, selepas sembilan tahun kemenangan terakhirnya di sana.

Verstappen mencatatkan masa 1 minit 35.130 saat untuk mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari, yang merampas tempat kedua pada saat-saat akhir sesi kelayakan meskipun bergelut dengan masalah kehausan tayar dalam cuaca panas terik Malaysia.

Rakan sepasukan Verstappen, Isack Hadjar, menduduki tempat ketiga tetapi akan bermula di petak kelapan akibat denda lima petak grid, manakala pendahulu kejuaraan, Kimi Antonelli, naik ke petak ketiga untuk Mercedes bersama Charles Leclerc dari Ferrari.

Verstappen ialah pemandu terakhir yang memenangi Grand Prix di Malaysia pada 2017, yang merupakan kemenangan kedua dalam kerjayanya, sebelum perlumbaan itu digugurkan daripada kalendar selepas kerajaan Malaysia menyatakan ia tidak dapat memberi alasan munasabah tentang kosnya yang tinggi.

Sembilan tahun dan empat kejuaraan kemudian, pelumba Belanda itu menjadi pemandu pertama musim ini yang meletakkan kereta tanpa enjin Mercedes di petak utama.

“Ia sangat hebat, kami telah berusaha dalam banyak Grand Prix untuk meraih lebih banyak (kejayaan), kadang-kadang sedikit lebih dekat dengan yang lain,” kata Verstappen sambil menantikan kemenangan pertama beliau musim ini.

“Tetapi untuk mendapatkannya di sini agak luar biasa sekali,” tambahnya.

Hamilton, yang turut meraih satu kemenangan di Sepang, bergelut dengan masalah kehausan tayar semasa sesi latihan, namun pelumba veteran Britain itu menyatakan pasukannya kini telah menemui formula yang betul.

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“Di sini terlalu panas dan menjadikannya cabaran besar untuk tayar, untuk kereta, untuk mekanik di garaj.

“Kami membuat begitu banyak perubahan sepanjang sesi latihan ini kerana kereta tergelincir ekoran tayar-tayar ini terlalu panas. Sangat, sangat sukar untuk mencari keseimbangan yang baik.

“Kami membuat satu perubahan terakhir sebelum memasuki sesi kelayakan dan saya fikir kami dapat menemui gabungan terbaik,” kata Hamilton.

Hadjar pula kelihatan kecewa walaupun menamatkan sesi dengan catatan ketiga terpantas, dan kemudian menyatakan beliau menjangkakan untuk menduduki tempat kedua terpantas bagi mengehadkan denda grid sebanyak mungkin.

“Agak malang kerana kami mendapat denda di litar yang begitu pantas. Tetapi anda tahu, dari petak kelapan, saya yakin kami boleh memotong (kereta di hadapan) dan bangkit untuk mendapatkan keputusan yang baik,” kata Hadjar.

Mercedes mengharungi sesi kelayakan yang mengecewakan walaupun membawa pakej naik taraf ke Malaysia. Pusingan pertama Antonelli dibatalkan kerana melepasi had litar, mencetuskan pertukaran mesej radio yang mengejutkan.

Juara bertahan McLaren, Lando Norris, dan rakan sepasukan Oscar Piastri, akan bermula di barisan ketiga, sementara Pierre Gasly dari Alpine dan Gabriel Bortoleto dari Audi melengkapkan kelompok 10 teratas. – Reuters.

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